Wirtschaft warnt vor Abkehr von China

IMAGO/Xinhua Auf dem Weg nach Duisburg: Güterzug in Chongqing (5.4.2022)

Der nächste große Plan des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck lässt in der Industrie Alarmglocken schellen. »Die staatliche Förderung und Absicherung des China-Geschäfts deutscher Unternehmen muss grundsätzlich erhalten bleiben«, mahnte Friedolin Strack, Hauptgeschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Anlass waren Überlegungen des Grünen-Politikers, Investitions- und Exportgarantien für Geschäfte mit der Volksrepublik zurückzufahren. Die Präsenz auf dem »zentralen Wachstumsmarkt« sei »aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive« von herausragender Bedeutung, so Strack. »Insbesondere der exportorientierte deutsche Mittelstand ist auf effektive Außenwirtschaftsinstrumente wie Investitionsgarantien und Hermesbürgschaften angewiesen.« Bei Änderungen an diesem Instrumentarium sei zu beachten: »Der strategische Nutzen muss den Schaden für die deutsche Wirtschaft rechtfertigen.« Eine Binse, doch angesichts des selbstschädigenden Wirtschaftskriegs gegen Russland scheint der Hinweis angebracht.

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnte am Donnerstag vor der nächsten Großoffensive aus dem Hause Habeck. Angesichts kaputter Lieferketten und explodierender Preise für Rohmaterialien und Vorprodukte »wäre eine strategisch betriebene Abkehr von unserem größten Handelspartner ein weiterer herber Schlag ins außenwirtschaftliche Kontor«, so DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier gegenüber Reuters.

Überkreuz liegen Wirtschaft und Ministerium auch hinsichtlich chinesischer Investitionen in der BRD. Habeck will den vom Hamburger Hafen gewünschten Einstieg der chinesischen Cosco-Reederei erklärtermaßen verhindern. Strack rief die Bundesregierung zu »besonnenem« Handeln auf: »Chinesische Investoren sollten in Deutschland willkommen bleiben.« Treier schloss sich an: »Die Untersagung von Investitionen des für unsere Wirtschaft so wichtigen Handelspartners China hat negative Auswirkungen auf die Investitionsattraktivität unserer Standorte.« (Reuters/jW)