Presse im Kriegszustand

Annuschka Eckhardt/jW Redaktionssitzung beim Frauenfernsehsender in Nordostsyrien (Kamischli, 15.7.2022)

Ständige Artillerie- und Drohnenanschläge, nun forderte auch noch ein Choleraausbruch erste Menschenleben. Die Lage ist prekär. Der Krieg niederer Intensität gegen die Selbstverwaltung in Nordostsyrien und die Kriegsführung durch die Reduzierung der Wasserzufuhr der großen Flüsse Euphrat und Tigris von türkischer Seite führt zu Wasserknappheit und starker Gesundheitsgefährdung. Täglich werden Nachrichten von türkischen Angriffen in den syrischen und kurdischen Medien gemeldet, in der internationalen Presse erhalten sie wenig Aufmerksamkeit.

»Ein Teil der türkischen Kriegsstrategie ist die Verbreitung von Desinformation und Propaganda. Grade deshalb ist die Berichterstattung in Kriegszeiten so wichtig. Hier in Nordostsyrien brauchen wir Informationen über die aktuelle Situation – auch um zu wissen, welche Angriffe grade stattfinden, das kann lebenswichtig sein«, sagte Ronahi Derik vom Rojava Information Center (RIC) am Dienstag gegenüber junge Welt.

Grade momentan sei es wirklich schwer, Fact-Checking bei Opferzahlen und Verletzten zu machen. Häufig müssen die Zahlen nachkorrigiert werden, wenn sich das Gewirr des Angriffs etwas gelegt hat. Obwohl es fast jeden Tag Tote und Verletzte gebe, werde die Situation des Krieges niederer Intensität international kaum wahrgenommen.

Das RIC ist eine unabhängige, ehrenamtlich tätige Organisation mit Sitz im Nordosten Syriens. Sie unterstützt Reporter und Forscher vieler internationaler Zeitungen, von Onlineportalen und Nachrichtenagenturen bei ihrer Arbeit. Zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern gehören Journalisten und Medienaktivisten verschiedener Länder, die nach Nord- und Ostsyrien gereist sind, um zu arbeiten. Das RIC veröffentlicht eigene Berichte und hilft ausländischen Journalisten dabei, Kontakt mit Zivilisten, Organisationen sowie zivilen und militärischen Institutionen aufzunehmen. Sein Material und seine Unterstützung für Journalisten stellt es kostenfrei zur Verfügung.

Die Medienlandschaft in Nordostsyrien ist sehr jung, erklärte Ronahi Derik gegenüber jW. Die meisten Medien, die heute aus der Region berichten, hätte es vor dem Krieg in Syrien noch nicht gegeben. Das läge auch daran, dass die Medien in den Gebieten der Selbstverwaltung über mehr Freiheit in der Berichtserstattung verfügten als an anderen Orten in Syrien, aber auch als in der Türkei oder dem Irak. Dennoch gäbe es Einschränkungen zu den Themen, über die Journalisten frei berichten dürfen. Gewalt oder längere Verhaftungen von Journalisten seien aber selten.

Seit 2021 gibt es von der Autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien ein ausführliches Medienrecht. Viele der Medien, vor allem in den kurdischen Regionen, stehen der kurdischen Bewegung nahe. Allerdings arbeiten vor Ort auch unabhängige Medien, teils sind sie der Selbstverwaltung gegenüber kritisch, wie zum Beispiel Deir ez-Zor 24. Große Nachrichtenagenturen sind die kurdische ANHA und die Nachrichtenseite ANF, die in drei kurdischen Dialekten und sieben anderen Sprachen berichtet. Fernsehsender, wie der reine Frauensender Jin TV, verbreiten täglich mehrere Nachrichtensendungen. Die Zeitschrift Legerin, die von der Internationalistischen Kommune herausgegeben wird, publiziert alle drei Monate für junge Interessierte in Europa, Lateinamerika und Menschen aus der kurdischen Diaspora – ebenfalls in mehreren Sprachen.

Kerem Schamberger, Kommunikationswissenschaftler mit Schwerpunkt kurdische Medien, erklärte am Mittwoch gegenüber jW die Besonderheit der Medienlandschaft in Nordostsyrien. Die Medien, die der kurdischen Freiheitsbewegung nahestehen, sähen sich nicht unbedingt als neutrale Beobachter, sondern als Teil eines größeren Kampfes. Die Rolle in der Berichterstattung sei eine aktive. Dafür nähmen die Journalisten die Gefahren und schwierigen Bedingungen auf sich. Das sei ein bezeichnender Unterschied zum »westlichen« Journalismus.

»Inmitten des Krieges, des Embargos und der Coronapandemie ist in Nordostsyrien eine recht vielfältige Medienlandschaft entstanden. Besonders ist, dass sich die Medienlandschaft trotz des Krieges niederer Intensität so entwickeln konnte«, so Schamberger.