EU will mehr Krieg

Jean-Francois Badias/AP/dpa Kommissionschefin gibt am Mittwoch in Brüssel die Richtung vor: Kein Raum für »Nachgiebigkeit«

Die Europäische Union will ihre Militär- und Finanzhilfe für die Ukraine weiter aufstocken. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch im EU-Parlament in Strasbourg, »Europa« stehe seit dem ersten Tag an der Seite der Ukraine und werde dies weiter tun. Allein an nichtmilitärischer Hilfe habe die EU Kiew seit Februar 19 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt sei nicht die Zeit für Nachgiebigkeit gegenüber Russland, sondern für entschiedenes Auftreten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte bereits am Dienstag am selben Ort gesagt, die ukrainische Offensive im Osten des Landes laufe »besser als erwartet«. Dies sei nicht der Moment, um am Sinn westlicher Waffenlieferungen zu zweifeln. Sie müssten vielmehr mit doppelter Kraft fortgesetzt werden.

Von der Leyen sagte auch, niemand solle sich Illusionen machen, dass die EU-Sanktionen gegen Russland in absehbarer Zeit aufgehoben würden. Sie seien der Preis, den das Land für die »Spur der Zerstörung und des Todes« zahlen müsse, die es in der Ukraine hinterlasse. Die Kommissionschefin erklärte auch, die EU werde sich dagegen wehren, von »Autokratien« auf »trojanische Weise« von innen angegriffen zu werden. Was von der Leyens Redenschreiber offenbar verwechselt hatten: Das in der »Ilias« von Homer beschriebene »Trojanische Pferd« war eine Aktion der Griechen, nicht der Trojaner. Nach ihrer Rede flog von der Leyen zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nach Kiew. Sie kündigte an, die Ukraine beschleunigt in den EU-Binnenmarkt aufzunehmen und sie auch bei der Mobiltelefonie in die zuschlagsfreie Roamingzone der EU zu integrieren. Inzwischen haben alle 27 Mitgliedstaaten zugestimmt, die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu erklären.

In der Ukraine versucht die Kiewer Armee inzwischen offenbar, auch den Bezirk Lugansk zurückzuerobern. Russische Korrespondenten vor Ort berichten über ständige Kämpfe um die Ortschaften Liman – von dort ist es nicht mehr weit bis nach Lissitschansk – und Swjatogorsk nordöstlich von Slawjansk. Dort kämpften auf ukrainischer Seite auch viele ausländische Söldner, besonders aus Polen, erklärte am Mittwoch der Chef der »Volksrepublik« Donezk, Denis Puschilin.

Im übrigen berichteten Funktionäre der russischen Besatzungsverwaltung im Bezirk Saporischschja, dass die ukrainische Armee auf ihrer Seite der dortigen Front »kolossale« Mengen an Soldaten und Material konzentriere. Schon am Dienstag hatte der von Russland eingesetzte Bürgermeister von Cherson gefordert, die Front weiter vom Stadtzentrum abzudrängen. Nur so könne der ständige Beschuss verhindert werden. Beide Äußerungen zeugen von einer gewissen Nervosität auf russischer Seite.

Wieder zugenommen hat auch der Beschuss von zivilen Zielen im Donbass. Aus Mitteilungen beider Seiten geht hervor, dass seit Dienstag mindestens zehn Zivilisten dabei getötet wurden. Ein Vertreter der Lugansker Volksmiliz sagte am Mittwoch, der Beschuss seitens der Ukraine habe in den vergangenen Tagen exponentiell zugenommen. Der Bürgermeister von Donezk, Alexej Kulemsin, bezifferte die Zahl der seit Februar in Donezk durch ukrainischen Beschuss getöteten Zivilisten auf 190. Er warnte auch vor der Gefahr durch im Sommer zahlreich abgeworfene »Schmetterlingsminen«. Es sei wegen deren kleiner Größe unmöglich, alle dieser international geächteten Sprengkörper zu finden und unschädlich zu machen.