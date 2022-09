Warten aufs Schützenfest

Dennis Ewert RHR PHOTO Hatte bisher im Trikot des BVB kein großes Glück: Anthony Modeste

Anthony Modeste, Stürmer in Diensten von Borussia Dortmund, gilt als Inbegriff des geldgeilen Fußballsöldners. Zumindest nach Ansicht von Kicker-Redakteur Frank Lußem. »Modeste entlarvt sich als geldgieriger Egoist«, lautete die Überschrift eines Kommentars, den Lußem Anfang August anlässlich des bevorstehenden Wechsels des Franzosen vom 1. FC Köln zum BVB geschrieben hatte.

Eine Meinung, die man teilen kann – oder eben nicht. Modeste ist 34 Jahre alt. In Dortmund zum ersten Mal in der Karriere Champions League zu spielen, so eine Chance kommt vermutlich kein zweites Mal. Aufgrund der tragischen Krebserkrankung von Sébastien Haller hatte der BVB dringend einen temporären Ersatz im Sturm gesucht. Modeste ließ sich nicht zweimal bitten.

Ob es, sportlich gesehen, eine gute Idee war, ist nach den ersten Saisonspielen zu bezweifeln. Modeste wirkt im Dortmunder Spiel bislang wie ein Fremdkörper, er ist ein klassischer »Knipser«, seine Stärken liegen im Kombinationsspiel. Sich selbst Chancen zu erarbeiten ist seine Sache nicht. Der BVB wiederum ist kein Team, das einen Mittelstürmer mit Flanken füttert – wie es Modeste am liebsten hat.

Nur vier Teams haben in dieser Spielzeit bislang weniger Flanken geschlagen als Borussia Dortmund. Kaum ein Spieler der Westfalen ist seltener am Ball als Modeste. Das war auch bei der deutlichen 0:3-Niederlage der Dortmunder am vergangenen Wochenende bei RB Leipzig wieder einmal der Fall. »Das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher«, sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart Ende August auf Dazn. Bisher hat Modeste in sieben Pflichtspielen erst einmal für sein neues Team getroffen.

Für Köln hingegen erzielte Modeste in der vergangenen Saison 20 Tore, verhalf dem Team so dazu, sich auf sensationelle Weise fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Eine derartige Leistungsexplosion hatten ihm wohl nur noch die wenigsten zugetraut. Denn vor dieser Saison hatte er in Köln keine allzu große Rolle mehr gespielt. Seine beste Zeit, sie schien hinter ihm zu liegen.

Diese Zeit war 2016/17. 25 Tore erzielte er damals, schoss den »Effzeh« so in die Europa League. In Köln erlangte er Kultstatus. Ein Ballermann-Barde dichtete ein Lied für ihn: »Wer feiert täglich Schützenfest – Anthony Modeste.« Dennoch folgte er dem Ruf des Geldes, wechselte nach China und verzichtete darauf, mit den Kölnern international zu spielen. Sportliche Motive dürften es kaum gewesen sein.

In China lief es nicht besonders, Köln holte den verlorenen Sohn aus der Sackgasse ab, gab Modeste eine zweite Chance. Undankbar nannte man ihn nach seinem Wechsel nach Dortmund auch deshalb. Als wäre die Beziehung zwischen dem Klub und Modeste eine Einbahnstraße gewesen. Die Kölner haben schließlich von Modeste und seinen Toren profitiert.

Ein Jahr Laufzeit hat der Vertrag mit den Dortmundern, angeblich verdient er ungefähr das Doppelte. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass die finanziell klammen Kölner die Ablöse von rund fünf Millionen Euro gut gebrauchen können. Schon bei Modestes Wechsel nach China hatte der Verein gutes Geld kassiert.

Ob das Jahr in Dortmund zu einem Erfolg für Modeste wird, hängt nicht zuletzt von Edin Terzic ab. Dem Trainer des BVB gelang es bislang nicht, die Stärken von Modeste zur Geltung zu bringen. Das wird aber sehr bald nötig sein – zumindest wenn Modeste in den kommenden Spielen gegen Manchester City in der Champions League oder in der Bundesliga im Revierderby gegen den FC Schalke 04 ein Schützenfest feiern soll.