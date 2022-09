Faschistische Soldaten im Visier

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Nicht nur beim Appell, sondern auch beim Wehrsport in der Freizeit schultert so mancher Soldat das Gewehr (Storkow, 6.9.2016)

Der Bundeswehrgeheimdienst ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten, die eine faschistische Zelle gebildet haben sollen. Das teilte das Verteidigungsministerium zu Wochenbeginn den Obleuten des Verteidigungsausschusses im Bundestag auf einen Unterrichtungswunsch über Details eines Einsatzes des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) bei Soldaten in Hannover und weiteren Orten mit. »Zum Zeitpunkt der konzertierten Befragungsaktion im März 2022 handelte es sich dabei um einen Personenkreis im einstelligen Bereich, gegen den entsprechende Verdachtsmomente vorlagen«, hieß es in dem als Verschlusssache klassifizierten Dokument, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. »Bei einem Teil der in Rede stehenden Soldaten handelt es sich um Angehörige der Feldjägertruppe«, hieß es weiter. Einer der Verdächtigen habe eine Ausbildung als Personenschützer, es werde geprüft, ob er im März noch im Einsatz gewesen sei. Sichergestellt sei allerdings, dass der Soldat bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht als Personenschützer eingesetzt werde, teilte das Ministerium mit. Personenschützer der Militärpolizei begleiten beispielsweise Generäle, aber auch die Verteidigungsministerin und ihre Staatssekretäre zu Terminen.

Die Gruppe »Nordbund«, die sich äußerlich den Anschein eines germanentümelnden Wandervereins gab, hatte sich um den langjährigen Neonaziaktivisten Johannes K. gebildet. Dieser hatte zu den Führungskadern der deutschen Sektion des im Jahr 2000 vom Bundesinnenministerium verbotenen militant-faschistischen Netzwerkes »Blood and Honour« gehört. Der frühere Panzergrenadier, der aus dem Reservistenverband ausgeschlossen worden war, hatte sich laut der im November 2021 veröffentlichten Antifarecherchebroschüre »Netzwerk von Kameraden« gezielt darum bemüht, Soldaten um sich zu sammeln, mit denen er Wehrsportübungen abhielt. Logo des »Nordbund« ist ein Thorshammer mit einer Tiwaz-Rune, die als Kennzeichen der SS-Freiwilligen-Grenadier-Division »30. Januar« diente.

Vergangene Woche hatte dpa aufgrund eines der Agentur vorliegenden Vernehmungsprotokolls gemeldet, dass ein im März an dem Einsatz beteiligter Feldjäger eine interne Anzeige gegen seine Vorgesetzten wegen des Verdachts auf ein Dienstvergehen gestellt hatte. Dass die Militärpolizisten an dem MAD-Einsatz mit Sturmmasken vermummt und mit Schusswaffen bewaffnet teilnehmen sollten, hatte der Hauptfeldwebel als grundgesetzwidrigen »scharfen Einsatz im Inland« gewertet. Bei der Einsatzbesprechung in den Räumlichkeiten des Landeskriminalamtes hatte der Feldjäger unter den Zielpersonen einen Kameraden aus seiner Kompanie erkannt. Ein MAD-Mitarbeiter habe ihm versichert, dieser habe »keinen Dreck am Stecken«. Man wolle ihn aber »gezielt unter Druck setzen und vor den Bug schießen«, um über ihn an Informationen zu den anderen Personalien zu gelangen. Die Feldjäger seien bei der Befragung der Verdächtigen im März zum Schutz der MAD-Mitarbeiter im Einsatz gewesen, da deren Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, teilte das Verteidigungsministerium nun mit. Dabei habe es sich um normale militärpolizeiliche Maßnahmen und keineswegs um einen unter Verfassungsvorbehalt stehenden Bundeswehreinsatz im Inland gehandelt. Es sei auch kein Verstoß gegen das Trennungsgebot zwischen »nachrichtendienstlicher Vorfeldtätigkeit und polizeilich-exekutiver Gefahrenabwehr und Strafverfolgung« ersichtlich.