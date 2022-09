Die Faust des Feindes

fuerthwiki.de/wiki/index.php/Datei:Frtiz_Oerter_2.jpg//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ Konsequent gegen Krieg und überkommene Moral: Der Anarchosyndikalist Fritz Oerter

An einem schmalen Eckhaus in der Fischergasse in der Altstadt von Fürth erinnert eine Gedenktafel an Fritz Oerter: »Kriegsgegner, Anarchosyndikalist, Lithograf, Bibliothekar und Schriftsteller«, heißt es darauf über ihn. Oerter hatte dort eine Leihbücherei betrieben, bis die SA 1934 die Bücher in die Pegnitz schmiss und ihn in »Schutzhaft« verschleppte. Von den Folgen der mehrtägigen Misshandlungen erholte sich der 66jährige weder seelisch noch körperlich, am 19. September 1935 verstarb er an einer Lungenentzündung.

Schwarzer Filzhut

Während Erich Mühsam, Gustav Landauer und Rudolf Rocker heute noch bekannte Namen des deutschsprachigen Anarchismus sind, ist der 1869 in Straubing als Sohn eines Feldwebels geborene Oerter, der mit den Genannten Austausch pflegte, selbst in einer linken Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Anhand von Oerters erst 2020 von seinem Enkel Alfred Hierer aufgefundenen autobiographischen »Lebenslinien«, die nun im Verbrecher-Verlag erschienen sind, will der Journalist und Schriftsteller Leonhard F. Seidl als Herausgeber den »sensiblen wie eigenwilligen Einzelgänger und Kämpfer für Frieden und Freiheit« dem Vergessen entreißen.

Oerter schildert Kindheit und Jugend, er schreibt über seine Familie, insbesondere seine Partnerin Nanni und seinen Bruder Sepp. Dargestellt wird der Weg des damals 21jährigen 1890 in die Sozialdemokratie, aber auch seine Enttäuschung über deren nach dem Ende des Sozialistengesetzes zunehmend angepassten reformistischen Kurs. Dies führte ihn zuerst in die innerparteiliche Opposition der »Jungen« und dann in anarchistische Zirkel.

Seidl stellt Oerter als Vertreter eines gewaltfreien Anarchismus vor. Diese Haltung entsprang der praktischen Erfahrung. »Der Anarchismus machte in jenen Jahren, da er noch der ›Propaganda der Tat‹ huldigte, viel Aufsehen, aber die Gewalttaten, die er verübte, schlugen stets ins Gegenteil um, denn die Gewalt, die die Staaten entgegensetzten, übertrumpfen in jedem Fall die der Empörer«, erkannte Oerter. So sahen sich Anarchisten in Deutschland bereits scharf verfolgt, wenn sie nur über die »Dynamitverbrechen« ihrer Genossen in den USA schrieben oder gar – wie Oerters Bruder Sepp – im persönlichen Kontakt mit dortigen Vorkämpfern wie Alexander Berkman und Emma Goldman standen. Schließlich wurde auch Oerter nach einer Versammlung in Mainz 1892 verhaftet und nach einer Anklage wegen »Aufrufen zu Sprengstoffattentaten« zu einem Jahr Haft verurteilt. »Die Häufung von Verbotsparagraphen vermindert nicht das Verbrechen, sondern steigert nur die Kriminalität«, schrieb er später über seine Erfahrungen mit unpolitischen Mitgefangenen. Unter Beobachtung stand er weiterhin. »Kleidung: meist dunkel, hie und da dunkle Crawatte (sog. Flugbinde), großer, weicher, schwarzer Filzhut mit großer Krempe (Künstlerhut)«, heißt es in einem Personalblatt der Fürther Polizei von 1912 über den breitschultrigen, schnauzbärtigen Anarchisten mit einem »schweren, sogen. Entengang« (!).

Die Anfang der 30er Jahre verfassten »Lebenslinien« blieben Fragment, die Schilderungen enden im Jahr 1902. In einem ausführlichen Nachwort versucht Herausgeber Seidl anhand von Artikeln, Gedichten, Briefen und Tagebucheinträgen das weitere Leben Oerters in dessen eigenen Worten zu rekonstruieren. Dessen politisches Engagement bleibt dabei relativ unterbelichtet. Eher beiläufig erwähnt Seidl, dass Oerter nach der Revolution 1918 dem Provisorischen Nationalrat in Bayern angehörte und sich für die nur vier Tage bestehende Fürther Räterepublik engagierte. Hierüber, aber auch über seine Aktivität in der Anarchistischen Föderation vor dem Weltkrieg sowie danach in der Freien Arbeiterunion Deutschlands, für deren Zeitung Der Syndikalist Oerter als hauptverantwortlicher Redakteur tätig war, hätte man sich mehr Informationen gewünscht.

Freie Liebe

Oerter habe sich »zu einem der begabtesten Schriftsteller der anarchistischen Bewegung«, entwickelt, hat der bekannte Anarchosyndikalist Rudolf Rocker in seinen Memoiren vermerkt. Mit einfachen Worten versuchte Oerter etwa anhand des Untergangs der »Titanic« 1912 aufzuzeigen, »zu welch scheußlichen Verbrechen der Kapitalismus fähig ist und wie menschenverachtend und unverantwortlich leichtsinnig er handelt«. Ein Bestseller war Oerters Buch »Die freie Liebe«. Der Bruch mit den Ketten bürgerlicher Moral, eine freiheitliche Sexualmoral und weibliche Selbstbestimmung erschienen dem Autor als essentiell für die Herausbildung eines neuen Menschen, der eine herrschaftsfreie Utopie leben könnte.

Heute, wo selbst einige Anarchisten in Deutschland für die Unterstützung ihrer Gesinnungsgenossen in der Ukraine bei der »Vaterlandsverteidigung« trommeln, gilt es an Oerters Worte aus einem Vortrag zum revolutionären Syndikalismus von 1909 zu erinnern: »Ob Angriffskrieg oder Verteidigungskrieg, was schert uns das? Was haben denn wir für ein Interesse daran – folgern die Syndikalisten –, uns für unsere Unterdrücker, unsere Feinde, deren Faust wir täglich fühlen, zu Krüppeln oder totschießen zu lassen, noch dazu im Kampfe gegen Leute, die gleichfalls unterdrückt, die uns naturgemäß viel näher stehen als jene und die uns niemals etwas zu Leide getan haben?«