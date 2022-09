Sadak Souici/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa Erfolgreich gekämpft: Wegen der heftigen Proteste zog die Regierung ihre »Rentenreform« damals zurück (Paris, 22.1.2020)

Emmanuel Macron nimmt einen neuen Anlauf. Frankreichs Staatspräsident will die »Rentenreform«, die er während seiner ersten Amtszeit nach heftigem Widerstand aus der Bevölkerung noch zurückgezogen hatte, wieder anpacken und so schnell wie möglich umsetzen – selbst auf die Gefahr hin, damit neue Proteste zu entfachen. Das sagte er am Montag bei einem Treffen mit vom Élysée-Palast akkreditierten und ausgewählten Journalisten, über das die französische Presse am Dienstag berichtete. Demnach erklärte der Staatschef seine Absicht, die »Reform zu beschleunigen«, so dass sie bereits im Sommer 2023 in Kraft treten könne. Macron gab zu, es sei ein »schmerzhafter Moment«, da es sich um eine »Reform« handle, die »niemandem gefällt«. Man müsse da aber jetzt durch.

Konkret sieht die Maßnahme vor, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre (möglicherweise sogar auf 65 Jahre) zu erhöhen sowie die Beitragszeit zu verlängern. Begründet wird der Schritt mit dem Defizit in der Rentenkasse. Doch laut Jahresbericht des von der Regierung eingesetzten »Rentenorientierungsrats« hat das Rentensystem im Jahr 2021 zum ersten Mal seit der Krise 2008 einen Überschuss von 900 Millionen Euro erzielt. In diesem Jahr könnte am Ende sogar ein Überschuss von 3,2 Milliarden Euro stehen, so der Bericht, den Le Monde am Montag abend veröffentlichte. Trotzdem dürfte sich die Situation ab 2023 »deutlich verschlechtern«, meinen die Experten. Eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt erwarten sie »im besten Fall (…) Mitte der 2030er Jahre«.

Auf diese Prognose stützt sich nun Macron, um sein Vorhaben zu rechtfertigen. Und weil der Staatschef schnell machen will, schloss er am Montag vor der Presse nicht aus, die »Rentenreform« im Herbst einfach in den Gesetzentwurf zur Finanzierung der Sozialversicherung (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, PLFSS) aufzunehmen. Solange es schnell gehe, sei es ihm »egal«, auf welchem Weg die »Reform« zustande komme, sagte Macron.

Laurent Berger, Vorsitzender der sonst eher regierungsnahen Gewerkschaft CFDT, warnte Macron davor, die »Rentenreform« zusammen mit dem PLFSS, »also durch die Hintertür« durchzuboxen. Im Interview mit France 2 sagte er am Montag, es drohe sonst ein »sehr, sehr heftiger Konflikt«. Auch die andere große Gewerkschaft des Landes, die linke CGT, lehnt Macrons Vorhaben strikt ab. Dieses bedeute nicht nur, mehr arbeiten zu müssen, sondern führe auch zu Rentenkürzungen, schreibt die Organisation auf ihrer Internetseite. Für den 29. September ruft die CGT gemeinsam mit den Gewerkschaften FSU und Solidaires zum landesweiten Streik gegen die »Rentenreform« und die »Verarmungspolitik« der Regierung auf.

Noch gibt Macron vor, dieser Widerstand sei ihm egal. »Wenn man denkt, dass man Einstimmigkeit braucht, um sich zu bewegen, tut man nie etwas«, soll er laut Le Monde über mögliche Proteste gesagt haben. Macron soll zudem angekündigt haben, mangels einer absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung auf den Artikel 49.3 der Verfassung zurückgreifen, durch den ein Gesetz ohne Debatte oder Abstimmung im Parlament auf den Weg gebracht werden kann. Mit dieser kompromisslosen Haltung von Macron könnte der Herbst in Frankreich sehr heiß werden. Die »Gelbwesten« sind so mancherorts bereits wieder zurück.