Bröckelnde Hegemonie

Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa Armeniens Premierminister Paschinjan (M.) informiert sich über die Lage an der Grenze zu Aserbaidschan (Kot, 27.5.2021)

Dass die armenisch-aserbaidschanischen Feindseligkeiten in diesen Tagen wieder aufgelebt sind, ist schon in sich eine Niederlage für Russland. Schließlich war es Moskau, das im Herbst 2020 nach sechs Wochen Krieg gemeinsam mit der Türkei den Waffenstillstand vermittelt hat. Dass keine der beiden Kriegsparteien damals mit dem Erreichten zufrieden war, liegt in der Natur eines Kompromisses; dass Armenien daran härter zu kauen hatte als Aserbaidschan, das den Großteil seiner territorialen Ziele erreichen konnte, ist ebenso klar.

Materiell geht es bei den Scharmützeln im »Kleinen Kaukasus« um die Kontrolle über ein paar Dörfer und Bergpässe in einer unwegsamen und wirtschaftlich unbedeutenden Region. Wer hatte ein Motiv, die Kämpfe wieder anzufangen? Eher Armenien, weil es vor zwei Jahren den Krieg verloren hat und Ministerpräsident Nikol Paschinjan wegen der damaligen Niederlage innenpolitisch unter Druck steht. Es ist freilich nichts bekanntgeworden, was Armeniens materielle Kriegsmittel in der Zwischenzeit wesentlich gestärkt hätte. Sollte diese Hypothese zutreffen und Paschinjan den Schießbefehl gegeben haben, hätte er wissen müssen, was er riskiert. An dieser Stelle kommen auch ideologische Faktoren wie beleidigter Nationalstolz ins Spiel. Und der ist nicht immer rational fassbar. Manchmal »spinnen die Römer« einfach.

Dass Russlands Stellung als regionale Hegemonialmacht im Südkaukasus bröckelt, sieht man nicht nur daran, dass das damals unter seiner Beteiligung etablierte Kräfteverhältnis jetzt in Frage gestellt ist. Auf den Tisch zu hauen und »Ruhe im Karton« zu gebieten, wäre für Russland zu riskant. Denn aufschlussreich ist, an wen sich der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan um Hilfe gewandt hat. Erst an Putin, dem er zuvor schon beim »Östlichen Wirtschaftsforum« in Wladiwostok die Aufwartung gemacht hatte – als hätte er etwas im Schilde geführt und sich rückversichern wollen. Aber gleich danach an Emmanuel Macron und Antony Blinken. Deutlicher konnte man kaum machen, dass Armenien seine Interessen bei Russland nur noch bedingt in guten Händen sieht. Ob sie durch Frankreich und/oder die USA besser bedient werden können, ist freilich auch nicht klar.

Dass der wiederbelebte Konflikt hingegen den Interessen dieser beiden letzteren dient, wird jetzt schon sichtbar. Der »kollektive Westen« war zuletzt aus dem Südkaukasus weitgehend abgedrängt worden, eine »Minsker Gruppe«, die unter OSZE-Schirmherrschaft versuchte, zwischen Armenien und Aserbaidschan zu vermitteln, stellte ihre Tätigkeit zumindest faktisch irgendwann ein. Jetzt, zu einer Zeit, wo Russland genug Sorgen mit dem Ukraine-Krieg hat, könnten Frankreich und die USA versuchen, verlorenen Einfluss im Südkaukasus zurückzugewinnen. Und, wenn ihnen das gelingt, Russland eine neue Front aufzumachen.