Täter diktiert Entschädigung

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa »Keine Wiedergutmachung«: Demo in Berlin nach der Entscheidung der Bundesregierung am 28. Mai 2021

Die »Gemeinsame Erklärung«, deren Ausarbeitung die Unterhändler der deutschen und der namibischen Regierung im Mai vergangenen Jahres verkündeten, ist eine Wortschöpfung, die dem Inhalt kaum gerecht wird. Der Mangel an Übereinstimmung mit Blick auf eine Entschuldigung und Entschädigung für den von 1904 bis 1908 von deutschen Truppen verübten Völkermord in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika zeigte sich spätestens, als der Abkommensentwurf Ende vergangenen Jahres im Parlament in Windhoek debattiert wurde. Nach großen Protesten wurden die Diskussionen ohne Ergebnis abgebrochen. Offiziell vorgestellt wurde das Papier auch nie – ein angedachter Auftritt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem namibischen Parlament wurde abgesagt, der offiziellen Begründung nach wegen einer Coronawelle in Namibia. Ratifiziert ist die Erklärung bis heute nicht, nachverhandeln will die Bundesregierung aber dennoch keinesfalls. Das geht nun aus der bislang unveröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) hervor.

Die Bundesregierung lässt darin wissen, dass das Abkommen aus ihrer Sicht »ausverhandelt« sei. Gespräche sollen höchstens noch über »einzelne Modalitäten der Umsetzung« geführt werden. Die Nachfahren der Genozidopfer, Angehörige der Herero und Nama, bleiben so nach wie vor ausgeschlossen. Seit Beginn der Verhandlungen 2015 hatten die traditionellen Autoritäten der beiden Bevölkerungsgruppen immer wieder dagegen protestiert, dass ihre verfassungsgemäßen Vertreter nicht an den Gesprächen mit der Delegation der Bundesregierung beteiligt wurden. An dem Abkommen kritisieren sie zudem, dass es keine eindeutige Entschuldigung für den Völkermord enthält, dem etwa 80.000 bis 100.000 Menschen zum Opfer gefallen waren. Im vergangenen Jahr erklärte der damalige deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) lediglich, die »Ereignisse« seien »aus heutiger Perspektive« »ein Völkermord« gewesen. Die Einschränkung hat einen Grund: Die Bundesregierung beharrt auf ihrem Standpunkt, dass die UN-Völkermordresolution von 1948 nicht rückwirkend geltend gemacht werden könne. Aus rechtlicher Sicht sieht Berlin sich deshalb nicht zu Reparationszahlungen verpflichtet, statt dessen sollen der »Gemeinsamen Erklärung« zufolge 1,1 Milliarden Euro für »Wiederaufbau und zur Entwicklung« über einen Zeitraum von 30 Jahren nach Namibia fließen. Das entspricht etwa dem Betrag, der seit der Unabhängigkeit des südwestafrikanischen Landes 1990 insgesamt bereits an deutscher Entwicklungshilfe gezahlt wurde.

Vertreter von Nama und Herero haben die »Gemeinsame Erklärung« immer wieder als »Beleidigung« und »Schande« gegeißelt. Und auch im Bundestag wurde Kritik an der Verhandlungsstrategie der Regierung laut. »Inklusiv, aktiv und unter Beteiligung der von kolonialem Unrecht betroffenen Communities« müsse die Aufarbeitung des Völkermords erfolgen, forderte etwa die Grünen-Fraktion – im Jahr 2020, vor der Regierungsbeteiligung. Daraus erwuchsen Hoffnungen auf ein anderes Verhandlungsklima mit der Ampelkoalition. Die Nama-Vertreterin Sima Luipert verwies noch im Januar dieses Jahres im Rahmen einer Onlineveranstaltung auf den jahrelangen und engen Kontakt zu Grünen-Abgeordneten, erhoffte sich eine Stärkung der »bereits bestehenden Beziehung« und verwies auf ein Schreiben mit der Bitte um Gespräche mit Außenministerin Annalena Baerbock.

Auf Nachfrage von Dagdelen erklärte das von Baerbock geführte Auswärtige Amt nun, das Schreiben nie beantwortet zu haben. Schließlich sei bereits in einem »vorangegangenen Schreiben des Afrikabeauftragten des Auswärtigen Amts« erklärt worden, »dass die Bundesregierung nicht mit einzelnen Gruppen in Sonderverhandlungen eintreten könne«, hieß es zur Begründung. Auf eine neuerliche Gesprächsanfrage im Juni hin ließ Baerbock sich demnach damit entschuldigen, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe.

»Die Bundesregierung will keine Wiedergutmachung« und wolle »Reparationszahlungen verhindern«, schließt Dagdelen gegenüber jW aus den Antworten auf ihre kleine Anfrage. Die »massive Kritik im Parlament in Namibia und die große Empörung bei den Nachfahren der Opfer der deutschen Kolonialverbrechen« zu ignorieren, zeuge von »Arroganz«, so die Obfrau der Linken im Auswärtigen Ausschuss. Dazu passt, dass im Haushalt der Regierung bereits Projekte im Rahmen der »Gemeinsamen Erklärung« budgetiert sind, während in Namibia nicht einmal die Position des Verhandlungsleiters neu besetzt wurde.