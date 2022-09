Proteste in Haiti

Ralph Tedy Erol/REUTERS Rücktritt des Premierministers gefordert: Protest in Port-au-Prince (11.11.2022)

Port-au-Prince. Nach landesweiten Protesten in Haiti hat Ministerpräsident Ariel Henry die »internationale Gemeinschaft« um Unterstützung gebeten. »Wir rufen sie erneut dazu auf, uns dabei zu helfen, die Leistung der Polizei zu verbessern, indem sie ihr angemessene Mittel und Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der Korruption und zur Verfolgung von Straftätern zur Verfügung stellt«, sagte der Regierungschef in einer am Montag (Ortszeit) ausgestrahlten Videoansprache. Zuvor hatten am Sonntag im ganzen Land Menschen gegen den Regierungschef und die sich verschlechternden Lebensbedingungen, beispielsweise die grassierende Bandenkriminalität und Treibstoffmangel, demonstriert (Foto aus Port-au-Prince). Henry war vor einem Jahr nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vereidigt worden. Seit Anfang 2020 hat der Karibikstaat kein beschlussfähiges Parlament mehr. Die Präsidenten- und Parlamentswahlen wurden immer wieder verschoben. (dpa/jW)