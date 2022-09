Atommüll in den Opalinuston

Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa In dieser Landschaft soll ein Endlager für radioaktive Abfälle entstehen (Stadel/Schweiz, 9.8.2022)

Die Standortentscheidung der Eidgenossen ist überraschend ausgefallen: Nahe der Grenze zur Bundesrepublik sollen in der Schweiz ein Atommüllendlager und eine Konditionierungsanlage entstehen. Die »Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle« (Nagra) beabsichtigt, das Rahmenbewilligungsgesuch für ein »Kombilager« für mittel- und schwachradioaktive Atomabfälle in der Standortregion »Nördlich Lägern« auszuarbeiten. Diese befindet sich im Kanton Zürich gegenüber dem deutschen Ort Hohentengen am Hochrhein, insbesondere in den Blick kommt der Ort Stadel. Die Brennelemente-Verpackungsanlage soll am Standort des eidgenössischen Zwischenlagers in Würenlingen gebaut werden, knapp 20 Kilometer von Stadel entfernt.

Die Entscheidung für die Standortregion »Nördlich Lägern« kommt überraschend. 2015 hatte die Nagra zunächst diese Region wegen ungünstigen Platzangebotes in der bevorzugten Tiefe zurückgestellt. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hatte zusätzliche Unterlagen für die Begründung angefordert. Daraufhin hatte die Nagra einen 700seitigen Bericht abgeliefert, in dem sie bei ihrer ursprünglichen Einschätzung blieb. Größere Tiefen erschweren die Bautechnik und bedeuten einen sicherheitstechnischen Nachteil im Vergleich mit anderen Regionen.

Die jetzige Entscheidung der Nagra ruft daher bei der Initiative »Nördlich Lägern ohne Tiefenlager« (Loti) Empörung hervor. »Seit fünf Jahrzehnten ist sie auf Standortsuche und will nun in kürzester Zeit ihr Wissen so grundlegend erweitert haben, dass sie zu einem anderen Standortvorschlag als 2015 kommt«, heißt es in einer Stellungnahme vom Wochenende. Das sei eine fachlich-geologisch wie politisch irritierende Entwicklung, die nicht verstanden werde.

Auf deutscher Seite des Rheins kündigten hingegen die Landräte der anliegenden Landkreise an, die Entscheidung anzuerkennen, weil es die geologischen Gegebenheiten in der Schweiz seien, »die eine sichere Endlagerung der Schweizer Atomabfälle im Opalinuston in unmittelbarer Grenznähe rechtfertigen«. Allerdings behalten sie sich einen späteren Einspruch vor. Sie stellen aber die Errichtung einer Atommüllkonditionierungsanlage in Würenlingen in Frage, weil dies über dem mächtigen Grundwasserstrom der Aare liegt.

In Deutschland ist das Auswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll in der zweiten Phase. Nachdem im letzten Jahr die »Fachkonferenz Teilgebiete« den unfertigen Teilgebietebericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zu diskutieren hatte, tagte am 20. und 21. Mai 2022 als Nachfolgeformat das »Forum Endlagersuche«, mit weit geringerer Beteiligung als die Fachkonferenz.

Die BGE ist gerade dabei, sogenannte »repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen« bezüglich exemplarischer Teilgebiete anzufertigen – was die Befürchtung ausgelöst hat, damit informell in die engere Standortauswahl gekommen zu sein. Das deutsche »Nationale Begleitgremium« hat daher vier Gutachten zu den Wirtsgesteinen Kristallin, Ton, Steinsalz (flache Lagerung) und Steinsalz (steile Lagerung) anfertigen lassen.

Der schwach- und mittelradioaktive Abfall lagert derzeit unterirdisch im sachsen-anhaltischen Morsleben und im niedersächsischen Asse II, wo durch Wassereintritt und Bergdruck die Gefahr besteht, dass er ausgepresst wird und in die Biosphäre gelangt. Zudem will die Bundesregierung auf der Asse weitere Atomanlagen errichten, eine Konditionierungsanlage und ein Zwischenlager. Der überirdisch lagernde schwach- und mittelradioaktive Atommüll soll nach dem Willen der Bundesregierung in Schacht Konrad in Salzgitter eingelagert werden. Dabei handelt es sich ebenso wie bei Asse II um ein altes, ausgebeutetes Bergwerk, das ohne Standortvergleich bestimmt wurde.

Während Bundesumweltministerin Steffi Lemke genug Zeit findet, in Niedersachsen Wahlkampf für ihre Partei Bündnis 90/Die Grünen zu betreiben, sieht sie beharrlich davon ab, in die betroffenen Orte im Braunschweiger Land zu kommen und sich den kritischen Fragen der betroffenen Bürger zu stellen.