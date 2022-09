Kapitales Theater

Bernd von Jutrczenka/dpa Bombenstimmung: Bundeskanzler Scholz inmitten der Industriekapitäne Kampeter (l.) und Dulger auf dem »Arbeitgebertag« in Berlin-Tempelhof (13.9.2022)

Es sind Krisenzeiten, in denen Herrscher und Spalter an Gemeinsames appellieren. So gaben sich die Vertreter und Apologeten des Kapitals auf dem »Deutschen Arbeitgebertag 2022« der »Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände« (BDA) auch große Mühe, keine Interessengegensätze, geschweige denn offene gesellschaftliche Widersprüche aufbrechen zu lassen. »Partnerschaft«, »Solidarität«, »Zusammenarbeit«: Bedeutungsschwangere Vokabeln und die Warnung vor wirtschaftlicher Misere fielen in den Eröffnungsreden von »Arbeitgeberpräsident« Rainer Dulger und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag morgen.

Es seien »wahrlich historische Zeiten«, orakelte Dulger im ehemaligen Flughafen Tempelhof dem Kanzler entgegen und lobte die »konstruktive Zusammenarbeit« mit der Bundesregierung. Den um 50 Euro erhöhten Hartz-IV-Nachfolger »Bürgergeld« nannte Dulger aber eine »fatale Wegmarke«. Scholz beschwor Durchhalteparolen. Der Tagungsort sei ein historisches Symbol für »Solidarität und Durchhaltewillen« gegen eine »sowjetische Annexion«. Den Kapitalvertretern dankte Scholz für »Solidarität«, sie würden Sanktionen gegen Russland »aus Überzeugung mittragen«. Nun müsse in Betrieben das »Unterhaken« von Unternehmen und Beschäftigten gelingen: Die für Donnerstag geplante »konzertierte Aktion« – ein Treffen von Bundesregierung, Gewerkschaft und Kapitalvertretern – werde »alle zusammenholen«.

Verprechungen gab es auch. Die Regierung werde sich für eine Laufzeitverlängerung »der Atomkraftwerke in Süddeutschland« einsetzen, außerdem dürfen sich die Unternehmen über »kürzere Planungsfristen« und »schnellere Genehmigungen« freuen. Der Kanzler versicherte, Fördermöglichkeiten für Unternehmen ausweiten zu wollen. Die Regierung werde bis zu 3.000 Euro zur Verfügung stellen, wenn Betriebe »was für ihre Beschäftigten tun wollen«, wiederholte Scholz die Ankündigung aus dem dritten »Entlastungspaket«. Außerdem würden »wir« »wohl durch den Winter kommen«, so Scholz.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi durfte die sogenannte Partnerschaft von Unternehmen und Beschäftigten in einer Diskussion mit Kapitalvertretern verteidigen. Die Umsetzung »beiderseitiger Wünsche« nach »Flexibilisierung« bei Arbeitszeiten und in Tarifverträgen sei, so Fahimi, am besten »durch Betriebsräte und Mitbestimmung erreichbar«.