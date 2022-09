»Verdi steckt in tiefer Krise«

imago images/Schöning Umkämpftes Terrain: Die Bundeszentrale der Dienstleistungsgewerkschaft in Berlin-Kreuzberg

Seit 26 Jahren sind Sie aktiver Gewerkschafter, haben als Bundesfachgruppenleiter zahlreiche Tarifkämpfe im Einzel- und Versandhandel absolviert, beim Onlineriesen Amazon etwa. Kürzlich wurden Sie entlassen, außerordentlich und fristlos. Von Ihrem »Arbeitgeber« Verdi, wohlgemerkt (siehe Spalte). Anfang vergangener Woche haben Sie sich arbeitslos gemeldet. Salopp gefragt, wie fühlt sich das an?

Ehrlich gesagt, war das bisher das Schwierigste für mich in dem Konflikt mit Verdi. In meiner Tätigkeit als Gewerkschafter habe ich viele Menschen begleitet, die nach Insolvenzen oder Unternehmensschließungen ihren Job verloren haben. Jetzt bin ich selbst betroffen. Mehr als ein bedrückendes Gefühl.

Und nun?

Mitte September habe ich einen weiteren Termin in der Bundesagentur für Arbeit. Dann geht es um Jobperspektiven für mich. Ah, gar nicht so einfach mit meiner Biographie. Spaß beiseite, meine Anwältin hat für mich eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingereicht. Ich will natürlich an meinen Arbeitsplatz zurück.

Sie gelten als »komplizierter Charakter« und haben nicht nur Freunde bei Verdi. Was war der Anlass des eskalierten Konflikts?

Die Vorgeschichte ist lang. Davon abgesehen, als Gewerkschafter ist Konflikt mein Job. Wer harmoniebedürftig ist und nur etwas nachplappert, ist meines Erachtens bei einer Organisation wie Verdi falsch. Wir agieren an der Schnittstelle zwischen der Kapitalseite und lohnabhängig Beschäftigten. Ihre Rechte, ihre Interessen wollen wir starkmachen, bestenfalls durchsetzen. Das ist oft konfliktreich.

Meine Frage bezog sich vor allem auf die eigene Gewerkschaft …

Den Konfliktstoff gibt es nicht nur mit dem Klassengegner, sondern auch in den eigenen Reihen. Kritik und Selbstkritik, das ist das, was ich einfordere. Wir sind unglaubwürdig, wenn wir nach außen hin kampfentschlossen sind, nach innen aber produktiven Streit unter den Teppich kehren. Wegducken ist nicht meine Sache, egal wo.

Was ist bei Verdi so konfliktträchtig, dass interne Kritiker quasi kaltgestellt werden, wie Sie beklagen?

Die tarifpolitische Ausrichtung beispielsweise. Dazu gleich. Fakt ist, wir haben uns von unseren Mitgliedern immer weiter entfernt, von ihren Problemen und Bedürfnissen, auch gefühlsmäßig. In den vergangenen 20 Jahren haben wir mehr als eine Million Mitglieder verloren. Das ist ein Desaster. Kurz, Verdi befindet sich in einer tiefgreifenden Krise, die akuter werden wird, wenn wir nicht gegensteuern. Nicht irgendwann, jetzt.

Das klingt dramatisch, Verdi bald mitgliederlos?

Langsam, bitte. Aktuell liegt unsere Mitgliederzahl noch bei 1,8 Millionen.

Nach der Veröffentlichung unseres Gesprächs vielleicht deutlich darunter …

Ich appelliere selbstverständlich nicht, aus der Gewerkschaft auszutreten und der Arbeit in den Betrieben den Rücken zu kehren. Ganz im Gegenteil. Verdi ist weiterhin eine Kraft, potentiell zumindest. Nur, wir dürfen unsere Gewerkschaft nicht den Bürokraten, Formalisten und der Verdi-Spitze überlassen. Sie ist das Erbe von 150 und mehr Jahren Arbeiterbewegung. Ziel aller progressiven Kräfte von Verdi muss es doch sein, wieder ganz nah an den Konfliktlinien in den Betrieben, an der Basis zu sein. Das ist unsere Quelle. Passiert das nicht, können wir tatsächlich die Uhr danach stellen, dass Verdi als Organisation nicht nur weiter an Einfluss bei Arbeitskämpfen einbüßt, sondern insgesamt handlungsunfähig zu werden droht. Das müssen wir verhindern.

Also, die Verdi-Bundeszentrale in Berlin ist ein bewegungsloser Apparat, die Beschäftigten in der Bundesverwaltung sind träge Posteninhaber und die Sekretäre vor Ort willfährige Handlanger der Nächsthöheren in der Gewerkschaftshierarchie?

Das trifft so nicht ganz zu und wäre zu kurzgegriffen.

Aber Sie mögen doch Zuspitzungen …

Richtig ist, wir haben Zigtausende kritische Mitglieder, gute Funktionärinnen und Funktionäre in den Betrieben und Dienststellen, ferner viele gute Hauptamtliche. Das ist wichtig, damit wir aus der Krise herauskommen. Und gerade jene werden der Schlüssel sein für den Erfolg, für eine wiedererstarkte Verdi.

Bloß, was verhindert ein Wiedererstarken der Dienstleistungsgewerkschaft?

Ein Kernproblem ist die Entfremdung zwischen der Führung der Organisation und den Belegschaften in den Unternehmen. Der Verdi-Bundesvorstand liefert keine Antworten gegen diese Krise. Nochmals, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind mit dem Werdegang von Verdi unzufrieden, Gewerkschaftsaustritte sind eine Folge. Oder Betriebsräte sagen immer wieder, dass Verdi nicht mehr die Bedürfnisse und Erfordernisse in den Betrieben erfüllt. Belegschaftsvertretungen scheren aus, vereinbaren zum Beispiel individuell mit der Geschäftsführung eines Unternehmens Betriebsvereinbarungen zu Lohnfragen, was faktisch Tarifflucht bedeutet.

Und das wird von der Mehrheit der Verdi-Mitgliedschaft einfach hingenommen?

Viele Ehrenamtliche, teils Hauptamtliche, die ich kenne, viele, mit denen ich Tarifkämpfe geführt habe, kritisieren diese fatale Entwicklung, fordern Transparenz, benennen die Widersprüche. Nur nicht öffentlich, bislang jedenfalls nicht, das ist ein Problem.

Stichwort »Tarifpolitik«, wo wollen Sie wie ansetzen?

Ganz klar: Wir können nicht mehr dogmatisch an einer zeitlich überholten Tarifpolitik festhalten. Wir brauchen betriebsübergreifende Tarifverträge, Manteltarifverträge etwa für ganze Branchen. Nehmen wir das Beispiel Logistik. Es ist äußerst fraglich, weiterhin einzelne Tarifverträge für die Logistik bei den Speditionen, bei der Post, an den Küsten bei den Häfen, im Luftverkehr oder in der Handelslogistik durch verschiedene Verdi-Fachbereiche abzuschließen. Warum versuchen wir als Gewerkschaft nicht, alle Logistikbereiche durch ein Vertragswerk zusammenzuführen und zu tarifieren? Das ist ein Aspekt, wenn ich davon spreche, dass wir unsere Tarifpolitik neu ausrichten müssen.

Und neben der Logistik?

Der Handel etwa. Es ist eine hochkonzentrierte, internationale Branche. Tarifverträge dort müssen sich meiner Meinung nach künftig an der Wertschöpfungs- und Lieferkette orientieren. Also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Warenlieferung bis zum Verkauf und der letzten Meile. Ich meine, wir können Tarifverträge insbesondere im Handel nicht nur regional denken und verhandeln, wenn die Kapitalseite längst national und international aufgestellt ist. Zudem geht es mir um einen Umbau der Strukturen bei Verdi.

Aha, was wollen Sie denn strukturell umkrempeln?

Die Verdi-Matrix mit einer Bundeszentrale, den Landesbezirken und Bezirken sowie den Fachbereichen frisst enorme Kapazitäten. Wir brauchen flache Hierarchien, keinen aufgeblähten Apparat. Die Zentrale in Berlin hat mehr als 500 Beschäftigte. Warum können wir nicht 300 von ihnen in den Bezirken einsetzen, für die Gewerkschaftsarbeit an der Basis. Inklusive meiner Stelle und Funktion.

Die werden sich vermutlich herzlich bei Ihnen für den Vorschlag bedanken …

Geht es um Posten von Funktionärinnen und Funktionären oder um den Bedarf unserer Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben? Meine Antwort ist eindeutig: Die Organisation hat sich den veränderten Bedingungen und den Bedürfnissen der lohnabhängig Beschäftigten anzupassen und nicht umgekehrt. Außerdem müssen wir mit Verdi-Sekretären schneller und früher Präsenz zeigen und dürfen nicht erst in Unternehmen aufkreuzen, wenn 30 oder 40 Prozent der Belegschaft organisiert sind.

Wer blockiert Ihre Reformideen bei Verdi?

Erneuerung, Veränderung, einfach ist das nicht, ich weiß. Schon gar nicht für eine Großorganisation wie Verdi. Nur, den Luxus, weiter Zeit zu verlieren, haben wir nicht. Unsere Krise ist da, das Eingeständnis dazu fehlt. Mit alten, vor allem unbeweglichen Köpfen lässt sich keine neue Organisation aufbauen. Der Vorteil: Unsere Krise ist großteils hausgemacht, deshalb liegen die Lösungen auch in unserer Hand.

Sie zielen damit auf den Verdi-Bundesvorstand, Buvo, um Frank Werneke, oder?

Nicht nur. Aber richtig, Frank Werneke ist seit der Verdi-Gründung im Buvo, war jahrelang Finanzverantwortlicher. Letztlich entscheidet auf dem Verdi-Kongress im kommenden Herbst der Souverän, also die Delegierten, wen sie im Spitzengremium unserer Gewerkschaft sitzen haben wollen. Und wen ganz weit vorne.

Was erwarten Sie in den nächsten Wochen und Monaten?

Vor allem, dass die gewerkschaftspolitische Debatte um die Neuausrichtung von Verdi Fahrt aufnimmt. Nicht hinter verschlossenen Türen abgewürgt wird, sondern breit und öffentlich stattfindet. Dazu gehört ebenso: Unsere Gewerkschaft ist kein Anhängsel der Grünen, der SPD oder anderer Parteien, nicht deren Ersatzrad. Wir müssen selbstbewusster auftreten, dafür stehe ich.

Sie werden trotz Ihrer Abberufung als Bereichsfachgruppenleiter, trotz Ihrer fristlosen Kündigung für den Buvo kandidieren?

Absolut, ja. Meine Kandidatur soll eine Alternative sein, politische Fragen sind schließlich auch Personalfragen. Wir brauchen dringend eine Verdi-interne Opposition, deshalb mein Aufruf an alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, an alle progressiven Kräfte bei Verdi, sich einzumischen. Kein Zweifel, ich lasse mich nicht aus meiner Gewerkschaft vertreiben, ich komme zurück!