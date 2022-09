Nachschlag: Ende einer Doktrin?

Rami Alsayed/IMAGO/NurPhoto Es ging nicht um Demokratie, sondern um die Beseitigung eines unbequemen Gegners: Lebensmittelverteilung im syrischen Idlib (28.8.2022)

»Der Lösungsansatz des Westens, die Demokratisierung der Welt, scheint auf jeden Fall nicht zu funktionieren«, sagt Carlo Masala, Bundeswehr-Professor für Internationale Politik, im Radio eins-Interview am Montag morgen. Ach, war dies das Ziel? Das werden sich sicherlich viele im Irak, in Libyen, Syrien und Afghanistan fragen. Masala vermutet, eine »Hybris des Westens« nach Ende des Kalten Krieges habe zu Fehleinschätzungen geführt. Man müsse begreifen, dass sich andere Länder das westliche Modell nicht einfach »überstülpen« lassen wollten. Ist auch schwer, wenn die Demokratie in Form von Bomben auf einen herunterhagelt. Aber sollten »wir« jetzt »Diktatoren« wie Wladimir Putin schalten und walten lassen? Masala vermutet, dass der auch »die nächsten zehn Jahre« an der Macht sein werde. Dann müssten »wir« uns überlegen, wie »wir« mit einer »Regierung Putin« (!) umzugehen hätten. Ist das schon Realismus à la John J. Mearsheimer oder gar das Ende einer jahrzehntelang gepflegten Doktrin? (mis)