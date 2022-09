Ernsthaft engagiert

Die Schauspielerin Iris Berben ist beim Deutschen Fernsehpreis dieses Jahr die Ehrenpreisträgerin. »Iris Berben gehört zweifellos zu den ganz Großen unter Deutschlands Schauspielerinnen«, würdigte ZDF-Intendant Norbert Himmler die 72jährige in einer Mitteilung vom Montag. Zu den Stiftern des Preises gehören neben dem ZDF auch ARD, RTL, Sat.1 und die Deutsche Telekom. Berben wird die Ehrung am 14. September in der ZDF-Gala »Die TV-Highlights des Jahres« erhalten. Himmler hob auch das »ebenso vielfältige wie ernsthafte gesellschaftspolitische Engagement« des TV-Stars hervor. (dpa/jW)