Ewige Wiederkehr

In seiner »Autobiographie« steht eine lange Liste verbotener Substanzen, die der »Madman« Ozzy Osbourne im Laufe seines Lebens einzeln und in Kombination eingeworfen hat. Sie soll Verständnis einwerben für seine notorische Durchgeknalltheit. Vor allem aber illustriert dieser vollgestellte Giftschrank eines der großen Mirakel der Schwermetallgeschichte: dass der Mann immer noch lebt, sogar relativ regelmäßig Platten aufnimmt und auf der Bühne steht.

Schon seit Jahrzehnten übernimmt der ehemalige Autohupenstimmer und Schlachthofarbeiter die Rolle des nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Opa des Heavy Metal, dessen Krankengeschichte immer länger und länger wird. Vor zwei Jahren machte er seine Parkinsonerkrankung öffentlich, als sich sein Zittern und Stottern nicht länger verheimlichen ließen. Er bekam eine Lungenentzündung, schließlich Covid-19, stürzte mit seinem Quad und musste sich mehrfach am Rücken operieren lassen. Zuletzt allerdings sah man ihn wieder relativ munter an der Seite Tony Iommis bei der Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Commonwealth Games in ihrer Heimatstadt Birmingham, wo die beiden noch einmal mit »Paranoid« die Erfindung des Metalgenres nachstellten.

Black Sabbath brachten ihn damals raus aus Aston, dem Arbeiterviertel der Trümmerstadt. »Rifflord« Iommi goss ihm das schwere Fundament, auf dem Ozzy die entsprechenden düster-agnostischen Botschaften kreischte, die den Blumenkindern das Fürchten lehren und das Wassermannzeitalter endgültig zu Grabe tragen sollten. Die Kritiker hassten sie dafür, wie üblich, wenn etwas geschieht, das sie nicht verstehen. Die unberatenen Plebejerkinder hingegen vergolden ihre Alben, auch weil stets ein paar Vorschlaghämmer für die wochenendliche Diskothekenbetäubung abfallen. Schließlich aber ändert sich die Stimmung in der Journaille. Lester Bangs, einer der wichtigsten Rockschreiber in den frühen 70ern, der Black Sabbath drei Alben lang als dümmliche Cream-Epigonen mit Dollar-Zeichen in den Augen verächtlich macht, erkennt als erster, dass sie der Post-68er-Depression die ihr gemäße Tonspur liefern.

Ozzy durchläuft dann die immer wieder gleichen Stationen einer großen Rockstarkarriere: Tour folgt auf Album, Album auf Tour, die zermürbende Vereinnahmung durch Management und Plattenfirma ist nur noch unter Drogen zu ertragen, und die in Rekordzeit auf Überlebensgröße aufgeblasenen Egos passen schließlich nicht mehr in einen Raum. Ozzy steigt aus und hat das unverschämte Glück, nach Tony Iommi noch einmal einen kongenialen Partner zu treffen: Randy Rhoads. Mit ihm als musikalischem Herz und Hirn beginnt er seine ebenso erfolgreiche Solokarriere. Aber Rhoads stirbt zu früh bei einem absurden Flugzeugabsturz. Der zugekokste Pilot will den im Tourbus schlafenden Ozzy aufwecken, fliegt zu tief und touchiert den Bus mit einer Tragfläche. Diesen Tod wird Ozzy nie richtig verwinden. Vor allem nicht musikalisch. Er rekrutiert für die folgenden Alben eine stattliche Anzahl Gitarrenvirtuosen – Jake E. Lee, Zakk Wylde, Steve Vai, Gus G. –, aber die morbide Grandezza von »Blizzard of Ozz« und »Diary of A Madman« bleibt dennoch unerreicht.

Irgendwann spielt die Musik ohnehin eine untergeordnete Rolle. Als ihm MTV Anfang des Jahrtausends die Chance gibt, mit der Reality-Sitcom »The Osbournes« auch sein Komikertalent unter Beweis zu stellen, avanciert er zur nationalen Ikone und hat von nun an vor allem Prominentenverpflichtungen zu erfüllen: den American Music Award zu moderieren, der Oscar-Gala beizuwohnen, beim 50. Thronjubiläum der Queen aufzuspielen oder mit George W. Bush vor laufender Kamera feist zu dinieren.

Musikalisch richtig ernst wird es erst wieder 2012, als Black Sabbath zur abermaligen Reunion rufen und mit Rick Rubin einen Produzenten ins Boot holen, der ihnen noch einmal ein relevantes Album abnötigt. »Is this the end of the beginning? Or the beginning of the end?« singt Ozzy bereits im Opener. »Thirteen« versucht mit seinen deutlichen Rekursen auf die Anfänge der Band, das Werk zu arrondieren und damit die Geschichte abzuschließen, sie gewissermaßen in den Mythos zu überführen. Wenn man die Begeisterung der Metalheads als Beleg nehmen darf, ist das gelungen.

Nach der überaus erfolgreichen Abschiedstour »The End«, aus dem auch ein Konzertfilm hervorgeht, ist Ozzys Wirrkopf wieder frei für ein neues Soloalbum, das erste seit zehn Jahren. Andrew Watt, der mit California Breed schon Glenn Hughes eine Adrenalinspritze verpasst hat, zieht bei »Ordinary Man« (2020) die Fäden und sorgt gleich mal für eine Überraschung. Ozzy nimmt hier Fühlung auf mit dem HipHop, um auch diese letzte kommerzielle Bastion noch zu erobern. Post Malone und Travis Scott treten an gegen den alten Mann, aber da verschmilzt oder korrespondiert nichts, es gibt nicht mal einen ordentlichen Kontrast, weil alles umspült wird von lauwarmer Instantpopsoße. Der Crossoverexzess »It’s a Raid« geht da deutlich mehr ins Risiko. Der Rest ist dann die typische Ozzy-Wohlfühlmixtur: Powerballaden mit fettigen Strings, im Titelsong mit Klavier und Elton John, und ein paar dunkle, kalkuliert modernistisch produzierte, aber bisweilen durchaus eingängige Hardrocker.

Noch etwas fällt auf, der körperlich so hinfällige »Prince of Fucking Darkness« klingt auf einmal wieder erstaunlich frisch, vor allem im Vergleich zu den verschusselten Interviews, in denen er immer öfter eine tragische Figur abgibt. Andrew Watt weiß offenbar, wie man modernste Studiotechnik einsetzt.

Die weltweiten Charterfolge sprechen ebenfalls für ihn, folglich darf er auch für »Patient Number 9« als musikalischer Direktor wirken. Die Arbeit geht ihnen gut von der Hand, auch weil der zweite Teil der »No More Tours«-Weltreise sich immer wieder verschiebt, zunächst pandemiebedingt und schließlich wegen Ozzys schlimmem Rücken. Am Ende liegen nur zweieinhalb Jahre zwischen den Veröffentlichungen, obwohl Watt abermals ein Allstar-Ensemble auf die Beine stellt mit Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith, Taylor Hawkins, dem kürzlich verstorbenen Drummer der Foo Fighters, Metallica-Bassist Robert Trujillo usw. Außerdem haben mehr als ein halbes Dutzend Gitarristen ihre Soundfiles geschickt, wobei die Kollaborationen mit Jeff Beck und Eric Clapton vielleicht am wenigsten erwartbar waren, aber dennoch gut funktionieren. Man erkennt ihren Personalstil, und trotzdem integrieren sie sich im Soundgefüge. Etwa wenn Beck beim Titelsong Ozzys Rollenwahnsinn mit seinen surrealen Melodieschlenkern in Töne übersetzt oder Clapton beim elegischen »One of Those Days« mit entspannten Slowhand-Fills und wilden Wahwah-Läufen emotionale Höhen und Tiefen inszeniert. Auch Tony Iommi weiß sehr gut, was man von ihm verlangt, und liefert sein typisches Furcht und Schrecken im Studio. Der abschließende »Darkside Blues« nur mit Slidegitarre und Blues Harp ist vielleicht am eindrücklichsten. Er besitzt die Gravitas von Johnny Cashs »American Recordings«, und Ozzys Stimme kommt fast schon aus dem Jenseits.

Aber das muss nichts heißen. Wer so lange mit dem Teufel am Spieltisch sitzt, hat sicher noch ein paar Tricks in petto.