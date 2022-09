Politik des Friedens, der Kooperation und Abrüstung eingefordert

IMAGO/Müller-Stauffenberg Wenn der »Schwur von Buchenwald« ernstgenommen worden wäre, sähe die Welt heute besser aus ...

Das Essener Friedensforum veröffentlichte im Nachgang zu einer Tagung am Wochenende eine Erklärung:

Zum Ende der Tagung »Frieden fördern, statt Krieg und Zerstörung planen!« erklären wir im Angesicht der Weltkriegsgefahr und der immer greifbarer werdenden Gefahr des ökologischen Zusammenbruchs den Frieden. Statt Hochrüstung, Ausstieg aus den Abrüstungsverträgen, statt Spannungseskalation und Krieg erfordert eine zukunftsverträgliche Politik kooperative Prozesse und Lösungen auf Weltebene. (…) Nur eine Politik des Friedens, der Kooperation und der Abrüstung kann der Menschheit die Chance offenhalten, den Klimazielen von Paris und den Milleniumszielen der UNO so nahezukommen, dass die Lebensbedingungen im 21. Jahrhundert weltweit möglichst weitgehend gesunden oder gesund zu erhalten sind. (…)

Die Friedens-, Solidaritäts- und Ökologiebewegung sowie die Gewerkschaften sind als Bewegungen für die Zukunft aufgerufen, ihre gemeinsamen Interessen an einer zukunftsfähigen Welt aufzugreifen und gemeinsam auf eine sozialökologische Wende hinzuwirken. Dafür sind gemeinsame Aktionen wie die Demonstrationen der Friedensbewegung Anfang Oktober in Berlin, Stuttgart, Kalkar/Uedem, Köln und an weiteren Orten ein Auftakt. Die ökonomischen und ökologischen Verwerfungen, die vielen Menschen den Alltag erschweren, wie die Energiepreisexplosion infolge der Wirtschaftskriege in der globalen Konkurrenz der Großmächte, fordern die Verantwortung der weitsichtigen Kräfte heraus.

- Schutz allen Schutzsuchenden ohne Bevorzugung und Benachteiligung bestimmter Flüchtlingsgruppen!

- Ersatz der fossilen und der nuklearen Industrie und Stromproduktion durch nachhaltige Prozesse!

- Abrüstung – auch nuklear – statt Aufrüstung!

- Unterschrift Deutschlands unter den Atomwaffenverbotsvertrag!

- Frieden durch die Einhaltung des Völkerrechts in einer Weltfriedensordnung, die die Sicherheitsinteressen eines jeden Staates berücksichtigt

- Überwindung der militärischen Rivalitäten in einer internationalen Friedensordnung des gemeinsamen Hauses Erde, dessen sozialökologische Zukunft die Menschheit nur sicherstellen kann, wenn sie global kooperiert!

Anlässlich des G7-Fachministertreffens für nachhaltige Stadtentwicklung in Potsdam fordern Mietaktivisten aus aller Welt die Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen:

Die G7-Minister*innen sind schon im Vorfeld ihres Treffens an den eigenen Ansprüchen gescheitert. Anlässlich des G7-Fachministerinnentreffens für nachhaltige Stadtentwicklung am 12. und 13. September in Potsdam fordern zivilgesellschaftliche Mietinitiativen aus aller Welt die teilnehmenden Minister*innen auf, transparent zu arbeiten und im Sinne Ihrer eigenen Maßgaben zu handeln: der »Förderung einer gemeinwohlorientierten Politik auf lokaler Ebene«, der »Armutsbekämpfung« und der »sozialen Eingliederung in Städten«. (…)

»Die globale Wohnungskrise wird durch einen größtenteils unregulierten, profitorientierten Immobilienmarkt verursacht. Politikerinnen, wie die Fachministerinnen der G7, müssen diese globalen Akteure regulieren, um den Zugang zu bezahlbarem Wohnen zu garantieren. Maßnahmen wie die geplante Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen in Berlin sollten deswegen ein zentraler Teil der Strategie gegen die globale Wohnungskrise sein«, so Dan Peterka, Pressesprecher von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«.