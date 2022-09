»Geeintes Russland« bei Regionalwahlen vorn

Moskau. Die Kandidaten der russischen Regierungspartei »Geeintes Russland« haben bei den Regionalwahlen zumeist deutliche Siege eingefahren. So siegten nach Angaben der zentralen Wahlkommission alle 14 amtierenden Gouverneure, die sich zur Abstimmung gestellt hatten, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Montag mitteilte. Auch in den meisten Regional- und Stadtparlamenten stellt die Partei die Mehrheit. Abgestimmt wurde von Freitag bis Sonntag in mehr als 80 russischen Regionen. Nach Angaben der Behörden wurden keine ernsthaften Verstöße gegen die Wahlordnung registriert. (dpa/jW)