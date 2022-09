Betrugsprozess gegen Expremier Tschechiens

Prag. In Tschechien hat der Betrugsprozess gegen den früheren Premierminister und wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten Andrej Babis in der »Storchennestaffäre« begonnen. Der Milliardär und Gründer der rechten Partei ANO erschien am Montag selbst zur Verhandlung vor dem Stadtgericht in Prag. Seine Strafverfolgung sei »politisch motiviert«, erklärte der 68jährige. (dpa/jW)