London: König hält Rede vor Parlament

London. Charles III. hat am Montag seine Antrittsrede als König vor dem britischen Parlament gehalten und dabei die wichtige Rolle der Volksvertretung gewürdigt. »Das Parlament ist das lebendige und atmende Instrument unserer Demokratie«, sagte der 73jährige vor den Mitgliedern des Ober- und des Unterhauses in der Westminster Hall. In seiner Rede verwies Charles auf das »Gewicht der Geschichte, die uns umgibt und die uns an die wesentlichen parlamentarischen Traditionen erinnert, denen sich die Mitglieder beider Häuser verschrieben haben«. (AFP/jW)