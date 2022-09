Keine Zurückhaltung mehr

Michael Kappeler/dpa An der Grenze zu Russland sind bereits »Leopard 2«-Panzer der Bundeswehr stationiert. Kiew will sie auch zum Kampf gegen die russische Armee (Pabrade/Litauen, 7.6.2022)

Nach den mit Waffen aus den NATO-Arsenalen ermöglichten Geländegewinnen der ukrainischen Armee in der Region Charkiw vom Wochenende wird innerhalb der Ampelkoalition sowie bei der CDU der Ruf nach der Lieferung schwerer deutscher Kampfpanzer an Kiew wieder lauter. Eine unverzügliche Übergabe von »Leopard 2«-Panzern und »Marder«-Schützenpanzern forderte etwa die Vorsitzende des Verteidungsausschusses des Bundestags, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, am Montag im ARD-»Morgenmagazin«. Auch der Grünen-Kovorsitzende Omid Nouripour sprach sich für die Lieferung schwerer Waffen nicht nur im »Ringtausch«, bei dem osteuropäische NATO-Länder im Gegenzug für ihre an die Ukraine weitergegebenen Rüstungsgüter sowjetischer Bauart deutsche Waffensysteme erhalten, sondern »wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie« aus. Berlin müsse »seine Zurückhaltung aufgeben«; die aktuelle Entwicklung in der Ukraine zeige, »mit nötigen Mitteln kann Putins Invasionsdrang erfolgreich zurückgeschlagen werden«, verlangte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CDU), die Lieferung von schweren Panzern.

Innerhalb der Ampel bremst vorerst noch die SPD. Da bislang kein NATO-Staat der Ukraine Kampfpanzer aus eigener Produktion überlassen hat, lautet die Zauberformel: keine deutschen Alleingänge. Diese hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag ebenso ausgeschlossen wie die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken, die eine Panzerlieferung von einer Abstimmung mit den Partnerländern abhängig machen will. Das Mantra vom Alleingang, den Deutschland nicht einschlagen werde, führte am Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, der ankündigte, die Ukraine auch zukünftig mit Artillerie und Luftabwehranlagen beliefern zu wollen.

Es gelte weiterhin, »dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen«, warnte derweil SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gegenüber RTL/N-TV vor direkten Panzerlieferungen. Mit einem solchen Schritt würde die Bundesregierung »einen weiteren Tabubruch begehen und Deutschland noch tiefer in diesen Krieg hineinziehen«, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ali Al-Dailami, am Montag gegenüber jW.

Schon die bisherige Lieferung »tödlicher Waffen an das ukrainische Regime, die nicht nur gegen russische Soldaten, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung im Donbass eingesetzt werden, ist eine ›rote Linie‹«, die die Bundesregierung nicht hätte überschreiten dürfen, sagte der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, in einem am Montag in der russischen Tageszeitung Iswestija erschienenen Interview unter Verweis auf die »moralische und historische Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen des Nazismus im Zweiten Weltkrieg«.

Verteidigungsministerin Lambrecht führt derweil militärische Erfolge der Ukraine an, um die Bundesbürger auf höhere Ausgaben für Aufrüstung einzustimmen. »Die Ukraine existiert nur deswegen, weil sie sich militärisch wehren kann«, erklärte Lambrecht am Montag in einer Grundsatzrede zur geplanten »Nationalen Verteidigungsstrategie« der Bundesrepublik vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Daraus gelte es die Lehre zu ziehen: »Wir selbst brauchen starke, kampfbereite Streitkräfte, damit wir uns und unser Bündnis zur Not verteidigen können.« Deutschland müsse die Bundeswehr »wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten«.

Langfristig das NATO-Ziel von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Aufrüstung zu erfüllen, bedeute für den Haushalt, »intern umschichten zu müssen«. Die Ministerin sprach sich zudem für laxere Richtlinien für Rüstungsexporte aus, da sich Deutschland hier mit seinen »Wertevorbehalten« über seine europäischen Partner stelle. Es könne nicht angehen, dass Deutschland anderen EU-Staaten bei gemeinsamen Rüstungsprojekten wie dem Kampfflugzeug FCAS vorschreibe, wohin diese exportiert werden dürften. Damit breche die Ministerin mit Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag, in dem sogar noch ein deutlich restriktiveres Rüstungsexportgesetz versprochen worden war, erklärte der Linke-Abgeordnete Al-Dailami gegenüber jW.