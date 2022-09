Terrorprozess

Yves Herman/REUTERS

In Brüssel hat der Prozess um die terroristischen Anschläge im März 2016 in der belgischen Hauptstadt begonnen. Neun der zehn Angeklagten erschienen am Montag morgen zur Vorverhandlung in dem Gericht, das im umgebauten früheren NATO-Hauptquartier im Nordosten der Stadt für den Prozess eingerichtet worden war. Bei den Anschlägen waren insgesamt drei Bomben explodiert – zwei am Flughafen Zaventem und eine in der U-Bahnstation Maelbeek in der Nähe der EU-Institutionen. 32 Menschen kamen ums Leben. (dpa/jW)