IAA-Gegnern droht Haft

Matthias Balk/dpa Autofreie Autobahn nach Banneraktion von Klimaaktivisten (A9 bei Färholzen, 7.9.2021)

Eine Protestaktion gegen die Automobilausstellung IAA könnte für die Beteiligten eine mehrjährige Haftstrafe nach sich ziehen. Wie die Abendzeitung aus München am Mittwoch berichtete, habe die zuständige Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Klimaaktivisten wegen des »Verdachts der Nötigung in 1.296 Fällen« erhoben. Im September 2021 hatten sich mehrere Personen von einer Autobahnbrücke über der A 96 bei München abgeseilt. In der Folge wurde die Autobahn für den Verkehr gesperrt.

Es könne nicht sein, dass der Einsatz für Klimagerechtigkeit Gefängnisstrafen nach sich ziehe, empörte sich das Bündnis »No IAA« am Dienstag abend auf Twitter. Im Raum steht eine Haftstrafe von zwei bis vier Jahren. Befürchtet wird dies aufgrund der Tatsache, dass die zuständige Staatsanwaltschaft die Anklage beim Schöffengericht und nicht bei einem Strafrichter erhoben hat. Bei letzterer Instanz liegt der Strafrahmen bei maximal zwei, beim Schöffengericht bei bis zu vier Jahren.

Ein möglicher Schuldspruch würde die Liste von Repressionen gegen die Kritiker des Münchner Lobbyspektakels weiter verlängern. Bereits während der Aktionen gegen die IAA im vergangenen Herbst war die Polizei rabiat vorgegangen. So wurden neun Protestierende in sogenannte Präventivhaft genommen, die durch das »Polizeiaufgabengesetz« in Bayern ermöglicht wird. Bei den Protesten, an denen sich mehrere zehntausend Menschen beteiligt hatten, gingen die »Sicherheitskräfte« mit Pfefferspray und Schlagstöcken etwa auf Klimaschützer los, die Bäume besetzten. Sogar akkreditierte Journalisten wurden von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wenige Tage später lobte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), den Einsatz. Das Konzept habe sich »hervorragend bewährt«, die IAA sei »überwiegend störungsfrei« verlaufen.