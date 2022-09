Neu erschienen

Rotfuchs

Die monatlich erscheinende »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« beschäftigt sich auf 30 von 40 Seiten im September mit dem Krieg in der Ukraine und der Strategie des Westens gegen die VR China. Gerhard Giese steuert erneut Zahlen und Fakten zur militärischen Lage in der Ukraine bei, der Militärhistoriker Lothar Schröter untersucht ausführlich unter der Überschrift »Das große Spiel« die Situation Russlands »in der globalen geostrategischen Abwehr«. Weitere Beiträge zu dem Thema von Hans Schoenefeldt, Dietmar Hänel, Uli Jeschke, Beate Wesenberg-Schlosser, Liane Kilinc, Holger Michael, Bruno Mahlow und Doris Pumphrey. Den Interessengegensatz China – USA analysiert Bernd Biedermann umfassend aus historischer und militärischer Sicht. Ralf Hohmann erklärt, wie die USA Taiwan im Kampf gegen die Volksrepublik nutzen. Über Weizen als »ein strategisches Gut« informiert Ulrich Sommerfeld. Wolfgang Herrmann schreibt zur linken Präsidentschaft in Kolumbien. Martin Leo veröffentlicht einen offenen Brief an Kai Degenhardt – Hintergrund ist dessen Absage eines Auftritts beim UZ-Pressefest. (jW)

Rotfuchs, September 2022, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98 38 98 30, E-Mail: ­vertrieb@rotfuchs.net

Sozialismus

Im Septemberheft der Zeitschrift Sozialismus diskutiert Joachim Rock die Frage, ob es sich bei dem neuen »Bürgergeld« tatsächlich um den »Abschied von Hartz IV« handelt. Roland Schneider analysiert die »Entwicklung gewerkschaftlicher Organisationsmacht«. Sollten aktuelle Ansätze einer Revitalisierung scheitern, drohten »Vertiefung und Verfestigung der sich bereits abzeichnenden Heterogenisierung, nämlich eine Segmentierung der industriellen Beziehungen und der Gewerkschaftslandschaft in drei Welten«. Anhand der Erfahrungen im Gastgewerbe fragen sich Thorsten Schulten und Johannes Specht, was zwölf Euro Mindestlohn für die Tarifpolitik bedeuten. Joachim Bischoff schreibt über den »Epochenbruch und die Zukunft des amerikanischen Zeitalters«, Michael Wendl über das »Ende des Geldkeynesianismus«, Hinrich Kuhls über die Zuspitzung der Krisen in Großbritannien. (jW)

Sozialismus, Jg. 49/Nr. 9, 72 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de