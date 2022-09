Theorie und Aktion

piemags/imago Der niederländische Sozialist und Antimilitarist Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919)

Bei Standardwerken ist mitunter eine Neuauflage angezeigt. Der anarchopazifistische Verlag Graswurzelrevolution hat 2021 die erstmals 1977 veröffentlichte Dissertation von Gernot Jochheim zur Geschichte antimilitaristischer Aktionstheorien in sein Programm aufgenommen. Der ursprüngliche Text wurde von Herausgeber Wolfram Beyer von akademischen Schlacken (»kleinteilige Zitat- und Quellenbelege«) befreit, überarbeitet und stellenweise gekürzt. Jochheims »Antimilitarismus und Gewaltfreiheit. Die niederländische Diskussion in der internationalen anarchistischen und sozialistischen Bewegung 1890–1940« dürfte in dieser »populären Buchfassung« (Beyer) lesbarer geworden sein.

Schwerpunkt Niederlande, warum? Das westliche Nachbarland Deutschlands war seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Zentrum der internationalen antimilitaristischen Bewegung, »holländische Friedenskämpfer und Organisationen« bedeutende Impulsgeber, so Jochheim. Ihn interessieren weniger Verbände und Bündnisse des heterogenen Spektrums, sondern »die Entwicklung des theoretischen und aktionistischen Selbstverständnisses dieser Bewegung«. Und jenes prägten vor allem Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846–1919), Henriette Roland Holst (1869–1952), Bart de Ligt (1883–1938) und Clara Wichmann (1885–1922). Allen gemeinsam ist: Sie sind bürgerliche Intellektuelle, teils mit protestantisch-calvinistischem Hintergrund, aber engagierten sich in den Reihen der Arbeiterbewegung.

Breit ist das Tableau antimilitaristischer Interventionen: direkte Aktionen etwa, Sabotage, Boykott, Streik. Nicht zuletzt Kriegsdienstverweigerung. Und richtig, bemerkt Jochheim, tätliche Konflikte sind eher die Ausnahme als die Regel bei der Wahl der Mittel im proletarischen Befreiungskampf. Für de Ligt – von Leo Tolstois religiösem Pazifismus beeinflusst – ist selbst Gewaltlosigkeit Aktion. Er hat einen Begriff dafür: »geistige Streitbarkeit«. Also, was darf sein, um libertäre und egalitäre Ideale nicht zu verraten; nicht so zu werden, wie die, die man bekämpft? Eine nimmer endende Debatte um die »Ziel-Mittel-Relation«. Jochheim gelingt es, die Positionen einzelner Protagonisten anschaulich zu beschreiben, inhaltliche Brüche in ihrer politischen Biographie offenzulegen und so die Kontroversen insbesondere der 20er und 30er Jahre einzufangen.

Ein Beispiel: Die Polemik zwischen Roland Holst und Wichmann 1921 im Theorieorgan De Nieuwe Tijd (Die Neue Zeit). Die eine »Frontfrau« der deutsch-holländischen Linken, die andere des »Bundes religiöser Anarchokommunisten«. Roland Holst, so zitiert Jochheim, problematisiert, »ob die Arbeiterklasse mit vernünftigen Gründen erwarten kann, die Macht zu erobern und zu behalten, die hauptsächlichsten Produktionsmittel der Gemeinschaft dienstbar zu machen und die Fundamente zu einer kommunistischen Ordnung zu legen, ohne gewaltsamen Kampf und gewaltsame Unterdrückung der Konterrevolution«. Oder, »ob zur Eroberung und zur Beibehaltung der Macht in Mittel- und Westeuropa die Gewalt unvermeidlich ist oder nicht«. Wichmann hingegen formuliere eine »Gewaltkritik« dahingehend, Revolution nicht als Akt der Machteroberung zu begreifen, vielmehr als eine »geistig-sittliche Renaissance« der »emporkommenden Klasse«, der »bisher Zu-kurz-Gekommenen«. Und: »Bewaffneter Bürgerkrieg wird zur historischen Wirklichkeit nicht durch den Gang vielerlei objektiver Geschehnisse, sondern auch dadurch, dass er immerfort als notwendig gepredigt wird.«

Dispute, die auch in Antikriegsorganisationen periodisch aufflammten, zum Beispiel in der von Domela Nieuwenhuis initiierten Internationalen Antimilitaristischen Vereinigung (IAMV), die 1904 in Zwolle gegründet worden war. Später im anarchosyndikalistischen Internationalen Antimilitaristischen Büro (IAMB) und in der pazifistischen »War Resisters’ Internationale« (WRI). Organisationen, die Aktivisten 1920 bzw. 1921 jeweils in Den Haag auf Kongressen gegründet hatten.

Jochheim beendet seine Darstellung mit dem Beginn der Besatzung der Niederlande durch die faschistische Wehrmacht 1940 und der Vorstellung des Konzepts »pazifistische Volksverteidigung«. Auf ein Fazit verzichtet der Autor. Dennoch, die alte Losung der IAMV durchzieht das Buch: »Keinen Mann und keinen Cent für Staat und Krieg.«