Nachschlag: Imperiale Güte

United Archives International/imago Das Empire ist tot, es lebe das Commonwealth: Die Queen mit Ghanas Präsident Kwame Nkrumah (1961)

Wie steht es um die Behauptung, die Welt habe sich verändert, seit die gerade verstorbene britische Königin Elisabeth II. den Thron bestieg? Im US-amerikanischen TV-Magazin »Democracy Now« hält die Cambridge-Professorin Priyamvada Gopal fest: »Die Monarchie ist in Wirklichkeit eine Form von Plutokratie, der Herrschaft der Wohlhabenden. Und das ist etwas, das sich seit 1952 nicht wesentlich geändert hat.« Nicht anders als vor 70 Jahren lägen »Macht, Privilegien und Reichtum in den Händen einiger weniger, wobei der Rest von uns dann diese Leute verehren und ihre Herrschaft als völlig normal betrachten soll«. Die Historikerin Maya Jasanoff betont in der Sendung die Rolle der Queen bei der Umwandlung des Kolonialreichs in den Commonwealth, der die Aufgabe habe, den »britischen Einfluss in der Welt zu sichern«: Elisabeth II. habe »zum Erhalt des Mythos von der imperialen Güte beigetragen«. Auch der Autor Kehinde Andrews sagt in diesem Sinne: »Ja, ich denke, sie hat gute Arbeit geleistet.« (jt)