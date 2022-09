Wenn das Eis zurückleckt

Igor und Ivan Buharov Der Blob: Schleim aus dem All verfügt für gewöhnlich über ganz besondere Energien

Gut ist es um die Weltrevolution derzeit nicht bestellt. Im Gegenteil: Die reaktionären Kräfte sammeln sich, verschärfen Repressionen, perfektionieren mit ausgefeilten Mitteln die totale Überwachung und rüsten mit mörderischem Kriegsgerät ihre Militärapparate hoch. Widersprüche? Risse im System? So zahlreich, dass der sprichwörtliche Wald längst von lauter Bäumen verschluckt wurde. Das kann zuweilen auch dem optimistischsten revolutionären Optimisten den Atem verschlagen.

Aber stapeln wir mal etwas tiefer, bleiben wir in bürgerlichen Kategorien. Aussicht auf wachsende Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen? Gibt es nicht, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Im Westen und seinem Rattenschwanz gibt es nur wohlbegründeten Pessimismus. Daraus resultierend Nihilismus.

Ungarn ist so ein Rattenschwanzland, in dem der Nihilismus ungekrönt Herrscher ist. Ausnahme ist die staatlich organisierte Filmindustrie, da regiert der Hurrapatriotismus. Aber durch die Regierungspropaganda, die Kommentare der oppositionellen Presse, die Erzeugnisse des Literaturbetriebs, die sozialen Netzwerke zieht ein mal mehr, mal weniger verzweifeltes, manchmal auch heroisches nihilistisches Rauschen.

Und dann sind da die Brüder Igor und Ivan Buharov und ihr neuer Film »Melegvizek orszaga« oder »Land of Warm Waters«. Die Geschichte des avantgardistischen Werks ist, wenn man will, schnell erzählt: Pflanzen aus dem All machen sich auf der Erde breit und befruchten Menschen, unter anderem am Nordufer des Balaton. Die Erdlinge bekommen einen rötlichen Ausschlag zwischen den Beinen und verwandeln sich dann gelegentlich selbst in Grünzeug. Das Gewächs, man sieht es so gut wie nie nie, verfügt über besondere Energien, weiht die Erdenbewohner in seine Weisheit ein und trommelt zur Revolution gegen die »apokapitalistische Ordnung«. Regierung, Wissenschaft und Militär nehmen sich der Sache an, wollen kontrollieren und vertuschen.

Vielleicht geht es aber auch um etwas ganz anderes. Die bislang erschienenen Filmrezensionen, die eine inhaltliche Annäherung wagen, widersprechen sich. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das Unkraut stumm bleibt, die Menschen orientierungslos, ihre Dialoge irr. Zum anderen weiß der Zuschauer wegen der Szenenmontage nie so recht, an welcher Stelle im Erzählkosmos er sich eben befindet.

Die Bilder der verwahrlosten Wohnungen und Häuser, in denen sich einige Szenen abspielen, zitieren ironisch einen gewissen osteuropäischen Charme. Aber großteils spielt der Film in der Natur. Warme Farben, sattes Grün, wogende Felder und Baumwipfel, Schilf und munter fließendes Wasser – die Super-8-Aufnahmen scheinen eine Traumsequenz an die andere zu reihen.

Und die Figuren? Unter anderem eine neureiche Familie, deren Großmutter ihr Geld für eine Reise nach Lateinamerika ausgeben will. Eine ältere Dame vom Land, die nur mit einer elektrischen Sprechhilfe reden kann und ihre verflossene Liebe in den USA ausfindig machen will. Und ein geheimnisvoller Untermieter, der irgendwie in die große Verschwörung eingeweiht ist. Der Synopse zufolge suchen sie alle »in den Labyrinthen einer sinnverlassenen Welt« nach »alternativen Wegen«, um »andere Seinsweisen zu erreichen und sich von der Unerträglichkeit ihrer Existenz zu erlösen«. Das hört sich etwas mystisch und esoterisch an, und das ist es auch. Da tauchen peruanische Schamanen auf und in den Bergen ein deutschsprechender Wunderheiler, und die große Frage, die laut Synopse über allem schwebt, ist, ob der Mensch sich in einen Kaktus verwandeln kann.

Das alles ist die zärtlich in unaufdringlichen Humor gebettete Karikatur des grassierenden Irrationalismus und ziemlich lustig, aber als Wasserstand des revolutionären Bewusstseins todernst gemeint: Der Mensch alleine bringt es nicht, das bumsende Gemüse muss ran. Die geknechtete Natur schlägt zurück, zerstört aber nicht ihre menschlichen Zerstörer, sondern lehrt sie, sich gegen ihre menschlichen Unterdrücker zu erheben. Das Eis leckt zurück, wie man in Ungarn sagt, kann dabei aber machtpolitisch differenzieren.

Die Brüder Buharov heißen eigentlich Kornel Szilagyi und Nandor Hevesi, legten sich aber vor vielen Jahren diese russisch anmutenden Künstlernamen zu, weil sie als ungarische Filmemacher nicht zu den europäischen Filmfestivals durchdrangen. Das hat sich seither geändert. Mit »Land of Warm Waters« touren sie seit vergangenem Jahr durch diesen elenden Kontinent, konnten in Belgrad auf dem Autorenfilmfestival den Preis der Jury in der Kategorie Brave Balkans und in Paris auf dem Festival des europäischen Films den Preis für den besten fiktionalen Film gewinnen. Gezeigt wurde das Werk aber unter anderem auch schon in Marseille, Madrid, Sofia, Bratislava und Mailand. In Ungarn läuft es ohnehin. Im deutschsprachigen Raum hatten Freunde des ungepflegten osteuropäischen Avantgardefilms bislang noch nicht das Vergnügen – wäre schon ganz geil, wenn die Kinos was daran ändern würden.