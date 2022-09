»Klimakrise gilt nicht als Grund für humanitären Schutz«

(c) PPI/ZUMA Press Wire/dpa Land unter in Pakistan nach unerwartet heftigen Regenfällen (Charsadda, 2.9.2022)

Bilder von den Schlammfluten in Pakistan, die ganze Regionen unter sich begraben, und von den Menschen dort, die alles verloren haben, sind noch allgegenwärtig. Dennoch hat Bayern am vergangenen Dienstag einen Abschiebeflug von München nach Islamabad organisiert, mitten in die Hochwasserkatastrophe hinein. Was ist Ihnen dazu bekannt?

Ungefähr 30 Leute wurden mit diesem Flug in das Chaos einer Umweltkatastrophe abgeschoben, es könnten auch mehr sein. Bayern war daran beteiligt, zum Beispiel aber auch Baden-Württemberg. Wir erfuhren davon, weil sich Unterstützerinnen und Unterstützer von Personen, die in München in Abschiebehaft saßen, an uns gewendet hatten. Gleichermaßen meldeten sich Menschen aus Baden-Württemberg in der Not bei Samar Khan vom Verein Hum Hain Pakistan.

Von dem Fall des Betroffenen H., der seit 2015 in Holzkirchen und Ingolstadt gelebt hatte und verzweifelt in der Münchener Abschiebehaft saß, hörten wir erst am Montag. Einen Tag vor der Abschiebung war es schwierig, Hilfe zu organisieren. Obgleich wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und auf die Schnelle alles versucht hatten, was rechtlich und politisch möglich war. Ein Anwalt versuchte vergebens, H. mit einer Haftbeschwerde freizubekommen. Ein Asylfolgeantrag wurde abgelehnt.

Die von Industrieländern wie Deutschland beförderte Klimakrise, unter der hauptsächlich Menschen im globalen Süden leiden, wird nicht als Grund angesehen, humanitären Schutz zu gewährleisten. Das muss sich dringend ändern. Umweltkatastrophen und Klimawandel müssen Eingang in die Länderberichte des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge finden. Wer es schafft, solch katastrophalen Verhältnissen zu entfliehen, darf danach nicht mit einer Abschiebung konfrontiert werden.

Wie ergeht es H. jetzt in Pakistan?

Nach der Abschiebung ist unser Kontakt zu ihm abgebrochen. Weshalb er auf unsere Kontaktversuche per SMS nicht reagiert hat, wissen wir nicht. Hat man ihm das Handy abgenommen? Will er es nicht anmachen? Gibt es kein Netz? Alles ist möglich, er wurde ins Chaos abgeschoben. Sein Heimatdorf in der Provinz Punjab steht unter Wasser, seine Familie vor Ort hat alles verloren. Aus unserer Sicht müssen die Folgen der Erderwärmung als Begründung für humanitären Schutz in Deutschland und Europa anerkannt werden.

H. hatte zuletzt ein Arbeitsangebot für einen Imbiss erhalten, nur keine Erlaubnis zum Arbeiten von der Ausländerbehörde. Wie kann das sein?

Das ist das Absurde. Einerseits wird ständig Fachkräftemangel beklagt, insbesondere auch in der Gastronomie. Andererseits wollen viele Menschen das gern machen. Ihnen wird aber das Arbeiten verboten und verweigert. H. berichtete uns, dass er immer wieder Angebote hatte, eine Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen. Von Amts wegen blieb es ihm versagt.

In der Planung ist das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Hätte das helfen können?

Vermutlich. Ein Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium sieht vor, dass Menschen, die seit fünf Jahren hier sind, für ein Jahr einen Aufenthaltstitel erhalten, um eine Arbeit zu suchen und im Anschluss daran Bleiberecht zu erhalten. Ein Inkrafttreten des Gesetzes ist aber erst im Herbst realistisch. Wir fordern, dass es ein Vorgriffsrecht darauf geben muss. Denn jetzt werden Menschen abgeschoben, die ein paar Monate später hätten bleiben können.

Kann H. möglicherweise zurückgeholt werden?

In dem Fall wäre nachzuweisen, dass die Abschiebung rechtswidrig war. Es gibt aber nicht nur diese eine Möglichkeit, einen Aufenthalt zu erreichen, sondern auch die aus humanitären und wirtschaftlichen Gründen. Er könnte versuchen, ein Visum zur Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme zu erhalten. Die Hürden sind allerdings hoch, kurzfristig wäre das kaum zu realisieren.

Wie ließe sich solch zynisches Handeln künftig vermeiden?

Es bedarf eines Beschlusses des Ministeriums, in der jetzigen Situation nicht nach Pakistan abzuschieben. Das BAMF muss Leitsätze herausgeben, damit Geflüchtete aus einem von einer Umweltkatastrophe betroffenen Land, wo Millionen Menschen unter Hochwasser leiden und obdachlos geworden sind, hier Schutz erhalten.