Widerstand an Basis

Lee Suzuki/San Francisco Chronicle/AP/dpa Tech-Arbeiter protestieren gegen die Unterstützung von Google, Facebook und Co. für das israelische Militär (San Francisco, 8.9.2022)

Der Protest richtet sich gegen ein Milliardengeschäft der Technologieriesen Google und Amazon mit Israel. Am Donnerstag demonstrierten Hunderte Beschäftigte der beiden Konzerne, die an dem mehrjährigen sogenannten Projekt Nimbus gemeinsam arbeiten, an den Standorten in New York, San Francisco, Seattle und Durham. Im Mai vergangenen Jahres war der Deal, den sich Israel 1,2 Milliarden US-Dollar kosten lässt, unterzeichnet worden. Nach damaligen Angaben des israelischen Finanzministeriums soll er über die Einrichtung regionaler Datenzentren die Kontinuität der Dienste auch dann gewährleisten, wenn die Techgiganten unter Druck geraten, das Land zu boykottieren. Die Beschäftigten fürchten indes, dass die israelische Armee das Projekt für die Überwachung der Palästinenser in den besetzten Gebieten benutzen könnte.

»Amazon, lass die Finger davon! Stell die Menschen über den Profit«, skandierten die Demonstrierenden, die sich in San Francisco versammelt hatten. Einige hielten Pappschilder hoch mit der Parole »Keine Technologie für Apartheid!« Mittenmang waren auch Ariel Koren und Gabriel Schubiner, die den Protest gegen das in ihren Augen »unethische« Israel-Geschäft organisieren. Beide sind Teil der großen jüdischen Belegschaft bei Google. Das heißt, Koren war es. Die 28jährige kündigte vor zwei Wochen. »Anstatt auf die Mitarbeiter zu hören, die wollen, dass Google seinen ethischen Grundsätzen gerecht wird, schließt Google aggressiv militärische Verträge und entzieht seinen Mitarbeitern die Stimme, indem es mich und viele andere zum Schweigen bringt und Repressalien ausübt«, teilte Koren am 30. August in einer Erklärung auf der Internetseite Medium mit.

Sieben Jahre lang arbeitete Koren für Google als Vermarkterin von Bildungsprogrammen in Südamerika. Erst von Mexiko-Stadt aus, mit Beginn der Pandemie zog sie nach San Francisco. Dort gründete sie mit Gabriel Schubiner die innerbetriebliche Internetgruppe »Jewish Diaspora in Tech«, die laut New York Times vom 30. August inzwischen 500 Mitglieder hat und ein Zentrum des Anti-»Nimbus«-Widerstands ist. »Jewglers«, die offizielle Google-Gruppe für alle jüdischen Angestellten, sei bekannt dafür, propalästinensische und antizionistische Ansichten von jüdischen Angestellten zu unterdrücken oder sogar als antisemitisch zu brandmarken, berichtete Koren auf Medium. Google bringe »systematisch palästinensische, jüdische, arabische und muslimische Stimmen zum Schweigen, die sich über Googles Mitschuld an der Verletzung der palästinensischen Menschenrechte Sorgen machen«. Der Konzernführung sei das offenbar recht.

Im vergangenen November wurde Koren mitgeteilt, sie müsse ab sofort von Brasilien aus arbeiten oder würde ihren Job verlieren. 700 Google-Beschäftigte unterstützten sie mit einer Petition. Koren wehrte sich. Sie wandte sich an das National Labor Relation Board (Nationale Amt für Arbeitsbeziehungen), das ihren Fall untersuchte, aber kein Fehlverhalten des Konzerns feststellte.

Was das Projekt »Nimbus« genau enthält, legen weder Google noch Israel im Detail offen. Es umfasse »die Bereitstellung der Google-Cloud-Plattform für Regierungsbehörden für alltägliche Arbeitslasten wie Finanzen, Gesundheitswesen, Transport und Bildung, aber es ist nicht auf hochsensible oder klassifizierte Arbeitslasten ausgerichtet«, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Die protestierenden Beschäftigten halten »Nimbus« aber nicht für so harmlos, wie es den Anschein haben soll. Wie das investigative Portal The Intercept Ende Juli anhand entsprechender Dokumente aufdeckte, könne das Projekt dafür verwendet werden, Gesichter zu erkennen, Bilder automatisch zu kategorisieren, Objekte zu verfolgen und sogar die Stimmung anhand des emotionalen Inhalts von Bildern, Sprache und Schrift zu bewerten – ein ideales Tool also für die israelische Besatzung. »Die Cloudprodukte, die wir dem israelischen Militär anbieten, sind nicht unabhängig voneinander. Sie arbeiten als Programmpaket zusammen«, sagte auch John Marxen in San Francisco gegenüber Forbes. Er arbeitet bei Google als Cloudsoftwareingenieur und ist ebenfalls gegen das Geschäft mit Israel. »Wir wissen, dass die Technologien für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big-Data-Management am wichtigsten sein werden, wenn sie in die Überwachungssysteme integriert werden sollen.«