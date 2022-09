»Langer Marsch« für Öcalan begonnen

Essen. Die kurdische Jugendbewegung hat am Sonntag ihren alljährlichen »langen Marsch« in Essen begonnen. Zentrale Forderung sei die Freilassung von PKK-Mitbegründer Abdullah Öcalan aus türkischer Haft, von dem es seit mehr als 18 Monaten kein Lebenszeichen gebe, führte Cekdar Serhad im Namen der Veranstalter aus, wie die Nachrichtenagentur ANF berichtete. An der Demonstration durch Nordrhein-Westfalen, die am kommenden Freitag in Aachen enden soll, beteiligen sich Internationalisten aus europäischen Ländern sowie aus Kolumbien. (jW)