IMK-Chef Herrmann will Aufnahmestopp

München. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) der Länder, Joachim Herrmann (CSU), hat die Bundesregierung aufgefordert, die freiwillige Aufnahme weiterer Asylsuchender aus Italien und anderen EU-Außengrenzstaaten zu unterlassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) solle keine neuen Aufnahmezusagen ohne Absprache mit den Bundesländern in die Welt setzen. »Dies führt am Ende nur zu einer Überlastung der Kommunen und Überforderung unserer Sozialsysteme«, sagte Herrmann am Sonntag der dpa in München. (dpa/jW)