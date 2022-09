»Den kleinen Bäckereien fehlt der Nachwuchs«

Axel Heimken/dpa Aktionstag in niedersächsischen Bäckereien: Am 8. September 2022 blieb das Licht in den Verkaufsstellen aus Protest ausgeschaltet

Die rasant steigenden Energie- und Einkaufspreise machen auch der Backbranche zu schaffen. Welche Folgen hat die Krise auf die Betriebe?

Wir haben eine Entwicklung, die es schon seit vielen Jahren gibt. Die Pandemie hat dann wie ein Brennglas gewirkt. Und die Weizenpreise sind schon vor dem Ukraine-Krieg um 44 Prozent gestiegen, und dies geschah aufgrund der Preiserhöhung bei Düngemitteln um fast 100 Prozent. Der Krieg macht vielleicht acht oder neun Prozent aus. Die gestiegenen Energiepreise kommen jetzt noch oben drauf.

Es besteht schon seit Jahren ein Strukturwandel. Die Kleinen verlieren Marktanteile. Im Jahr 2020 sind über 600 Betriebe verschwunden, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Es fehlt an Nachwuchs, einmal als Nachfolger und zum anderem an Auszubildenden. Hier hat sich 20 Jahre lang bis 2020 die Zahl fast halbiert. Im schlecht bezahlten Bäckerhandwerk wird es auch immer schwieriger, Auszubildende zu bekommen.

Nun gibt es nicht nur einfache Handwerksbetriebe.

Nach der Umsatzsteuerstatistik haben wir zu rund 77 Prozent Kleinbetriebe mit weniger als einer Million Umsatz bei einem Marktanteil von 13,2 Prozent. Sie verkaufen unverpacktes Brot und Backwaren über die Theke. Sie versorgen meistens die unmittelbare Nachbarschaft. Einige wenige haben auch Filialen in der Nähe. In den meisten arbeiten die Inhaber bei der Produktion mit, und es gibt eine geringe Beschäftigtenzahl.

Dann gibt es Filialbäckereien, die unverpacktes Brot und Backwaren liefern im Bedienungsverkauf über die Theke. Sie sind in erster Linie zuständig für die Versorgung des unmittelbaren Umfelds, aber auch für den Reiseverkehr über Filialen in Bahnhöfen und Flughäfen. Kennzeichnend für Filialbäckereien ist die zentrale Produktion. Die Backwaren werden oft in den Filialen ›just in time‹ fertig gebacken und stehen so je nach Bedarf für die Verbraucher frisch zur Verfügung. Solche Mittelbetriebe machen zwischen 19 und 20 Prozent aus, oft auch Filialbäcker mit weniger als zehn Millionen Euro Umsatz bei einem Marktanteil von rund 28 Prozent.

Den größten Marktanteil haben die Lieferbäckereien, die verpacktes Brot zum Lebensmitteleinzelhandel und zu Discountern bringen, aber auch Großverbraucher wie Kliniken, Universitäten, Unternehmen oder Kantinen als Kunden haben. Von allen Backbetrieben machen die großen – wir sprechen hier von mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz – nur einen Anteil von gut drei Prozent aus. Doch die haben einen Marktanteil von fast 60 Prozent. Betriebe mit mehr als 250 Millionen Euro Umsatz im Jahr haben wir nur wenige. Die machen 0,6 Prozent der gesamten Branche aus.

Und wie wirkt sich das auf die Tariflandschaft aus?

Wir haben zwei voneinander getrennte Tarifstrukturen. Beide haben Tarifverträge auf Länderebene. Die Tarifverträge der Brotindustrie werden vom Verband der Großbäckereien in jedem Tarifgebiet verhandelt. Das sichert eine größere Einheitlichkeit und bessere Tarifverträge. Im Bäckerhandwerk hält sich der Zentralverband heraus. Somit haben wir einen deutlichen Unterschied. Solange im Bäckerhandwerk die Tarife nicht deutlich steigen, wird es immer weniger Beschäftige geben, die dort arbeiten möchten.

Was sind die Forderungen der NGG in der aktuellen Situation?

Bei dem Thema Mindestlohn haben viele Bäcker gemeckert, aber nicht gehandelt. Wir als Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten vertreten viele Gruppen im unteren Lohnbereich, aber keine ist so schwierig wie die Bäcker. Mit der Systemgastronomie wie McDonald’s und Burger King haben wir in der Coronapandemie eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vereinbart. In Verhandlungen mit Hotelbetreibern konnten wir in einigen Bereichen Vereinbarungen von deutlich über 13 Euro abschließen. Bei den Bäckern war das leider nicht möglich. Keiner bei McDonald’s und Co. verdient sowenig wie im Bäckerhandwerk. Wir benötigen jetzt eine Erhöhung auf 13 Euro, um dem Mindestlohn nicht immer hinterherlaufen zu müssen. Die Folge ist, dass Bäckereien immer öfter schließen, weil sie kein Personal mehr bekommen. Bei den Großbetrieben ist das anders.