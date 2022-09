Anno … 37. Woche

1907, 15.–21. September: Knapp einen Monat nach dem Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart tagt die SPD in Essen. Auf dem Parteitag werden harte Auseinandersetzungen zur Haltung zum Krieg und zur Kolonialpolitik geführt. Die Mehrheit stimmt der Position Gustav Noskes zu, der die »Verteidigung des Vaterlands im Fall eines Angriffskrieges gegen Deutschland« fordert, und lehnt einen Gegenantrag der Linken ab. Die Debatte wird entscheidend von den »zentristischen« Kräften bestimmt, die im Namen des Erhalts der Einheit der Partei gegen die linke Opposition auftreten.

1932, 12. September: Ein von der KPD in den Reichstag eingebrachter Misstrauensantrag gegen die Regierung von Papen wird mit breiter Mehrheit – 512 gegen 42 Stimmen – angenommen. Das führt zur Parlamentsauflösung und zu Neuwahlen am 6. November.

1942, 13. September: Die faschistische Offensive zur Eroberung von Stalingrad beginnt. Die Hitlerwehrmacht durchbricht den inneren Verteidigungsgürtel der Stadt und dringt bis zur Wolga vor, kann jedoch die Verteidigungsstellungen der Roten Armee in der Stadt nicht einnehmen.

1942, 16. September: In Peza wird die Nationale Befreiungsfront Albaniens gegründet. Sie vereint unter Führung der Kommunistischen Partei des Landes Jugend- und Frauenorganisationen sowie weitere patriotische und antifaschistische Kräfte. Der Generalrat der Nationalen Befreiungsfront leitet die Tätigkeit der lokalen Befreiungsräte, die seit März 1942 in den von Partisanen kontrollierten Gebieten entstanden sind.

1977, 12. September: Der südafrikanische Bürgerrechtler Steve Biko stirbt infolge von Polizeifolter einen Tag nach Einlieferung ins Gefängniskrankenhaus von Pretoria. Sein Tod wird zum Symbol der Widerstandsbewegung gegen das Apartheidregime und löst später ein Waffenembargo des Weltsicherheitsrats gegen das Land aus.

1987, 12. September: Der Spiegel enthüllt einen Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, dass CDU-Ministerpräsident Uwe Barschel den SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm bespitzeln ließ. Die aus der Bespitzelung resultierende Schmutzkampagne gegen Engholm führte Barschels Medienreferent, der Springer-Journalist Reiner Pfeiffer. Vier Wochen später wird Barschel in einem Genfer Hotel tot aufgefunden, angeblich Selbstmord. Barschels Witwe hält an der Behauptung fest, es sei Mord gewesen. Barschel war in illegale Waffengeschäfte und nicht genehmigte U-Boot-Lieferungen an Israel verwickelt.