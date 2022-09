Kalkulierter Mord

Ali Jarekji/REUTERS Opfer des Massakers im palästinensischen Flüchtlingslager, Beirut, September 1982

Am Nachmittag des 15. September 1982 hatten israelische Streitkräfte die Abriegelung der Flüchtlingslager Sabra und Schatila in Westbeirut abgeschlossen. Keiner der dort lebenden Menschen – neben palästinensischen Familien auch schiitische Libanesen – konnte entkommen. Auf den Dächern mehrerer Häuser, die einen Blick auf das gesamte Gelände ermöglichten, waren Beobachtungsposten stationiert. Auf einem der Häuser – 200 Meter vom Rand Schatilas entfernt – war ein improvisiertes Hauptquartier eingerichtet worden, in dem sich zeitweise Verteidigungsminister Ariel Scharon, Stabschef Rafael Eitan und andere hochrangige Offiziere des Militärs und des Auslandsgeheimdienste Mossad aufhielten.

Zum Schlachtfeld gemacht

Am 16. September 1982 wurde ein Befehl verbreitet, der allen Israelis das Betreten der beiden Lager verbot. Deren »Durchsuchung und Säuberung« solle den unmittelbar mit Israel verbündeten phalangistischen »Forces Libanaises« überlassen bleiben. Der Begriff Phalangisten bezeichnete im engeren Sinn die 1936 gegründete, vom spanischen Faschismus »inspirierte« christliche Partei Kata’ib, wurde aber auch auf politische Gruppen und Milizen mit ähnlicher Orientierung angewendet. Die Kata’ib hatte schon seit etwa 1950 mit Israel zusammengearbeitet und war die Hauptstütze des zionistischen Staates bei seinem Eingreifen in den libanesischen Bürgerkrieg, der 1975 begonnen hatte.

Neben den »Forces Libanaises« hatten auch die »Freien Libanesischen Streitkräfte« Truppen geschickt. Sie repräsentierten einen Marionettenstaat, der im April 1979 mit erheblicher israelischer Unterstützung und Anleitung im südlibanesischen Grenzgebiet gegründet worden war. Auch dort waren die Akteure ultrarechte Christen.

Am 16. September 1982 gegen 18 Uhr drang die erste phalangistische Einheit in die Lager Sabra und Schatila ein. Offenbar befanden sich dort Handfeuerwaffen zum Selbstschutz, aber der Widerstand war gering und schnell gebrochen. Israelische Streitkräfte sorgten mit dem Abschuss von Leuchtraketen für gute Sicht in dem Gelände, das zum Schlachtfeld wurde. In erster Linie wurden systematisch junge Männer erschossen, in Einzelfällen aber auch Frauen und Kinder. Es gab Vergewaltigungen und Folterungen. Die Schätzungen der Zahl der Getöteten liegen zwischen 700 und 800 – das ist die offizielle israelische Angabe – und maximal 3.000 bis 3.500. Diese Zahl geht von der Annahme aus, dass die Phalangisten bei ihrem Abzug viele Leichen mitnahmen.

Am Morgen des 17. September 1982 wies die israelische Militärführung vor Ort ihre Verbündeten an, ihre »Operationen« in den beiden Lagern einzustellen. Die späteren Untersuchungen, auch in Israel selbst, ergaben eindeutige Beweise, dass die israelischen Streitkräfte schon Stunden vor diesem Rückzugsbefehl über das Vorgehen der Phalangisten informiert waren.

Dass es heftige Gewalttaten ihrer Verbündeten geben würde, muss der israelischen Militärführung von Anfang an bewusst und von ihr in einem gewissen Ausmaß auch gewollt gewesen sein: Unmittelbar vor dem Massaker war am 14. September Kata’ib-Chef Baschir Dschamajal, der am 23. August vom Parlament zum Präsidenten gewählt worden war, bei einem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der Partei zusammen mit 25 anderen Personen getötet worden.

Unter dieser Voraussetzung die Menschen in Sabra und Schatila auch nur eine einzige Stunde der Willkür der Phalangisten auszuliefern wäre schon ein bewusstes Verbrechen, nicht nur eine Fahrlässigkeit, gewesen. Tatsächlich ließ die israelische Militärführung sie dort aber mehr als zwölf Stunden lang wüten.

Das Massaker von Sabra und Schatila war Teil des Libanon-Kriegs, den man heute den ersten nennt. Begonnen hatte ihn Israel am 4. Juni 1982 mit Bombenangriffen und am 6. Juni mit dem Einmarsch von Bodentruppen. Am 13. Juni hatten die israelischen Streitkräfte Westbeirut erreicht und eingeschlossen, wo sich damals die Hauptkräfte der PLO befanden. Eine siebenwöchige Belagerung begann, während der die israelischen Streitkräfte Westbeirut nicht nur umfassend mit Luftwaffe, Raketen und Artillerie angriffen, sondern auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser abschnitten.

Am 18. August vermittelte die US-Regierung nach schwierigen Verhandlungen eine Einigung über den Abzug der Palästinenser aus Beirut. Durch eine internationale Truppe ohne UN-Mandat – bestehend aus französischen, US-amerikanischen und italienischen Einheiten – sollte die Evakuierung abgesichert werden. Das Unternehmen begann am 21. August und war am 1. September abgeschlossen. Danach befanden sich in Beirut zwar immer noch einzelne bewaffnete Palästinenser, aber keine militärischen Einheiten.

Am 11. September, früher als vereinbart, verließ die internationale Truppe den Libanon. Damit waren die Flüchtlingslager ohne Schutz vor den Israelis und den mit ihnen verbündeten Phalangisten. Am 14. September, nach der Ermordung Baschir Dschamajals, entschieden die Regierung und die militärische Führung Israels, Westbeirut zu besetzen. Das war ein Bruch des von den USA vermittelten Abkommens. Man wolle »Chaos verhindern«, lautete die offizielle Begründung. Verteidigungsminister Scharon und Stabschef Eitan waren sich einig, die Flüchtlingslager den Phalangisten zu überlassen.

»Indirekte Verantwortung«

Die UN-Vollversammlung verurteilte am 17. Dezember 1982 das Massaker mit 123 Stimmen ohne Gegenstimme bei 22 Enthaltungen und zwölf nicht abgegebenen Stimmen. Die israelische Regierung, die damals von Menachem Begin geführt wurde, setzte am 28. September 1982 einen Untersuchungsausschuss ein, der nach seinem Leiter, dem Präsidenten des Obersten Gerichtshof Jitzchak Kahan, benannt wurde. In ihrem Abschlussbericht, der der Öffentlichkeit am 8. Februar 1983 vorgestellt wurde, erklärte die Kommission, dass die ausschließliche »direkte Verantwortung« bei den Phalangisten liege. Kein Israeli sei für das Geschehene »direkt verantwortlich«.

Der Ausschuss konstatierte jedoch ein »indirekte Verantwortung«. Die Phalangisten seien ohne Erwägung der damit verbundenen Gefahr von Racheakten, die voraussehbar gewesen seien, in die Lager geschickt worden. Dagegen seien keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, und auch auf die ersten Berichte vom Vorgehen der Phalangisten sei nicht angemessen reagiert worden.

Gegen Scharon enthielt der Bericht die Feststellung, er trage »persönliche Verantwortung«, die Gefahr ignoriert und ein gebotenes Eingreifen unterlassen zu haben. Der Ausschuss empfahl seine Entlassung. Nach heftigem Sträuben trat Scharon schließlich zurück.