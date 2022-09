Identität zu verkaufen

Ogata Photo/Suhrkamp Verlag Fragt nach der Möglichkeit eines unverstellten Seins: Keiichiro Hirano

Vielleicht hat es mit Akira Kido doch kein gutes Ende genommen. Ein Autor, der Ähnlichkeiten mit dem Autor des besprochenen Werks aufweisen mag, trifft ihn ab und an in einer Bar – anfangs, bevor Kido sich offenbart, noch unter einer anderen Identität. Wer ist dieser Mann, fragt sich der Schriftsteller. Was hat ihn dazu gedrängt, sein altes Leben hinter sich zu lassen – und mit diesem auch seinen ursprünglichen Namen?

Eine abschließende Antwort muss der Leser selbst finden; was gewissermaßen als Einleitung zu einem Roman im Roman beginnt, verbleibt bis zum Ende auf der Ebene desselben. Auch die Frage, inwiefern der Erzähler seinem Protagonisten gerecht geworden ist, muss somit offenbleiben: »(…) ich habe alles ein wenig ausgeschmückt und in Fiktion verwandelt«, räumt er ein. Er sei, erklärt er, den Notwendigkeiten seines Romans gefolgt. Womöglich kann jedes Bild, das man sich von einem anderen Menschen macht, nur ein Bild voller Unschärfen sein.

Ein falsches Bild ist es auch, das Akira Kido in die ländlich geprägte japanische Präfektur Miyazaki führt. Eine ehemalige Klientin beauftragt den Scheidungsanwalt mit Nachforschungen über ihren beim Holzfällen zu Tode gekommenen Mann Daisuke. Dieser, so stellt dessen Bruder nach einem Blick auf ein Foto des Toten fest, war nicht der, der er zu sein vorgab. Der Mann, der plötzlich in dem kleinen Städtchen aufgetaucht war, sich von seiner Familie losgesagt hatte und scheinbar fernab der alten Heimat ein neues Leben beginnen wollte, war jedenfalls nicht Daisuke Taniguchi. Dabei hatte er doch aus dessen vergangenem Leben erzählt, und sogar ein Foto seiner vermeintlichen Familie im Gepäck gehabt.

Kido fragt sich, was seine Beweggründe gewesen sein mögen. Bei Nachforschungen stößt er auf Menschen, die Identitäten zum Verkauf stellen, selbige kaufen oder sie mit anderen tauschen. Kido, der dem Leben des Anderen näher und näher kommt, sieht sich im Zuge seiner Ermittlungen mehr und mehr auch mit der Gestalt seines eigenen Lebens konfrontiert. Die Beziehung zu seiner Frau etwa ist erkaltet; die körperliche Nähe ging verloren. Ist das wirklich jenes Dasein, das er sich gewünscht hatte?

Auf einem anderen Feld tritt ein Aspekt seiner Existenz hervor, welcher zuvor noch verhältnismäßig wenig Raum eingenommen hatte: Kido ist ein Zainichi in dritter Generation, stammt also aus einer Familie von in Japan lebenden Koreanern. Die meisten Mitmenschen sehen ihm das nicht an; auch hat er längst die japanische Staatsbürgerschaft erhalten. Immer stärker jedoch nimmt er wahr, wie sich die Stimmung im Land verändert und wie nicht wenige Japaner ihrer Abneigung gegen »die Koreaner« Ausdruck verleihen. Auf Straßendemonstrationen ultranationalistischer Gruppen werden gar wüste Drohungen herausgebrüllt. Kido wirft einen Blick zurück in die Geschichte: Im Zuge des großen Kanto-Erdbebens im Jahr 1923 war es zu Pogromen gegen Koreaner gekommen. Wie würden seine Landsleute nun auf eine vergleichbare Katastrophe reagieren?

Äußerst gekonnt verknüpft der 1975 geborene Keiichiro Hirano in seinem Roman die verschiedenen Ebenen, auf denen das kaum greifbare Etwas namens »Identität« seine Wirkung entfaltet. Die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines unverstellten Seins wird dabei in erster Linie auf einer existenzphilosophischen Ebene verhandelt. Zeitgeistige identitätspolitische Debatten bilden dabei höchstens einen Unter- bzw. Nebenstrom. Das Werk, das sich durchaus als ein neoexistentialistischer Roman bezeichnen lässt, erinnert mitunter an das Œuvre Fuminori Nakamuras (siehe jW vom 16.6.2020). Auch Nakamuras Protagonisten verlieren ihr Gesicht, suchen nach dem Kern ihres Selbst und müssen sich der Frage stellen, ob man sich mit dem Namen eines Anderen auch dessen Vergangenheit und dessen Schuld zu eigen macht. Dass Hiranos Roman Züge einer Detektivgeschichte trägt, stellt eine weitere Gemeinsamkeit dar. Stilistisch allerdings schlägt Hirano eine andere Richtung ein: Während Nakamuras Romane mitunter im Pageturnerstil eines guten Thrillers gehalten sind, lässt »Das Leben eines Anderen« mehr Raum für Langsamkeit; Elemente der Genreliteratur werden sparsamer eingesetzt.

Der Autor erschafft Bilder von poetischer Schönheit und tiefer Melancholie, etwa dann, wenn Kido, nachdem er seinem Sohn gute Nacht gesagt hat, mit Jazzklängen und eiskaltem Wodka in die Einsamkeit der Nacht übertritt: »Wie beim Freitauchen trieb es ihn in den Abgrund, er würde direkt zu Boden sinken. Der Weg dorthin war von einer Klarheit, die Worte niemals erreichen können, und der Geschmack wie das in der ferne glitzernde Licht an der Wasseroberfläche.« Die hervorragende Übersetzung von Nora Bierich trägt ihren gewichtigen Teil dazu bei, dass Hiranos Sprache ihre ganze Kraft entfalten kann. Es ist zu hoffen, dass dieser großartige Versuch über das Sein und das Nichtsein in der (post)modernen Welt seine zahlreichen Leser findet.