OECD rechnet mit sinkenden Reallöhnen

Paris. Die Reallöhne werden weiter sinken. Für 2022 rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Deutschland mit einem Rückgang der durchschnittlichen Reallöhne um 2,6 Prozent bei einer Erhöhung der Inflation auf 7,2 Prozent. Der Rückgang falle hierzulande etwas stärker aus als im gesamten OECD-Raum. Zu diesem Ergebnis kam die Organisation in einer am Freitag in Paris veröffentlichten Studie zum Arbeitsmarkt. (dpa/jW)