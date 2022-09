Neue Runde im Bahnstreik

Eva Plevier/REUTERS Durch Streik stillgelegt: Hauptbahnhof Amsterdam am Freitag

Der Arbeitskampf bei der niederländischen Bahn geht in die nächste Runde: Am Freitag fuhren im ganzen Land keine Züge. Nur der Flughafen Schiphol war von Utrecht und Amsterdam aus erreichbar. Auch der regionale Busverkehr in den nördlichen Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe und Overijssel wurde bestreikt. Die Gewerkschaften verhandeln seit geraumer Zeit mit der Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) über einen neuen Tarifvertrag. Am Donnerstag waren Verhandlungen erneut gescheitert.

Der Streik betraf zwar im Prinzip nur den bevölkerungsreichen Westen und Nordwesten mit den Städten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht, die Auswirkungen waren jedoch im ganzen Land zu spüren. Die NS hatten, um »Chaos zu vermeiden«, bereits vorab angekündigt, alle Zugverbindungen einzustellen, meldete die Nachrichtenagentur ANP am Mittwoch. »Wenn man alle Optionen und die Erfahrungen der letzten Streiktage betrachtet, sehen wir keine Möglichkeit, einen Fahrplan auf verantwortungsvolle, zuverlässige und sichere Weise zu betreiben«, gab die Bahngesellschaft laut der öffentlich-rechtlichen NOS bekannt.

Schon am frühen Freitag morgen war der Hauptbahnhof von Rotterdam nahezu verwaist. Nur wenige Reisende hatten sich auf den Weg gemacht. Sie waren von dem Streik überrascht worden und wussten nun nicht, wie sie ihr Ziel erreichen sollten. Eine Frau musste eigentlich wegen ihrer Arbeit nach Breda. Das klappte nicht. »Dann habe ich heute einen zusätzlichen freien Tag«, freute sie sich beim Rotterdamer Regionalsender Rijnmond. Der internationale Zugverkehr war am Freitag ebenfalls gestört. Der Intercity von Berlin nach Amsterdam fuhr dpa zufolge nur bis Bad Bentheim, dem letzten deutschen Halt vor der niederländischen Grenze. Der Thalys-Schnellzug von Amsterdam nach Paris fuhr ebenfalls nicht.

»Wir werden jetzt weitermachen, bis die NS bereit sind, einen guten Tarifvertrag mit uns zu vereinbaren. Mit einer kräftigen Lohnerhöhung und Vereinbarungen zur Bewältigung des Arbeitsdrucks«, teilten die Gewerkschaften am Donnerstag abend bei Rijnmond mit. Die Streikbereitschaft sei sehr hoch, betonten sie.

Am Dienstag hatte die Bahngesellschaft die Gewerkschaften zu neuen Verhandlungen eingeladen. Das Angebot der Spoorwegen: fünf Prozent mehr Lohn, rückwirkend ab dem 1. Juli. Zum Jahreswechsel dann noch einmal 2,5 Prozent. Bei aktuell zwölf Prozent Inflation würde das unterm Strich einen deutlichen Reallohnverlust für die 16.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten. Es soll auch einen einmaligen Bonus von 650 Euro geben. Zur Verringerung der enormen Arbeitsbelastung – ebenfalls eine zentrale Forderung der Gewerkschaften – machten die Spoorwegen offenbar keinen akzeptablen Vorschlag. Die Bediensteten klagen über hohe Wochenarbeitszeiten und permanente Bereitschaft an Wochenenden. Die Balance zwischen Arbeit und freier Zeit sei völlig aus den Fugen geraten. Darunter leide auch drastisch das Familienleben.

In einem Schreiben an die Gewerkschaften streute die Bahngesellschaft am Mittwoch Asche auf ihr Haupt. Sie habe zu spät auf die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt reagiert, was zu einem starken Anstieg der Arbeitsbelastung geführt habe. »Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt: instabile Dienstpläne, unzureichende Freizeit und Ausfälle«, zitierte NOS den Personalchef Richard Greve. Zufall oder nicht: Die niederländischen Arbeitgeberverbände riefen die Werktätigen am Freitag hingegen auf, mehr zu arbeiten. Anders sei die Personalknappheit in fast allen Branchen nicht in den Griff zu kriegen.

Die drei beteiligten Gewerkschaften, die große FNV, die kleine christliche CNV und die sehr kämpferische Gewerkschaft der Lokführer und Schaffner VVMC hatten das Angebot der NS am Donnerstag als immer noch unzureichend abgelehnt. Die Gewerkschaften drohten bereits mit weiteren Streiks am kommenden Dienstag und Donnerstag. »Der Druck muss aufrechterhalten werden«, zitierte dpa am Donnerstag Wim Eilert von der VVMC.

Am Wochenende soll aber erst einmal weiterverhandelt werden. »Es besteht also die Hoffnung, dass die Streiks von Dienstag und Donnerstag verhindert werden können«, so Henri Janssen, der Vorsitzende der FNV. Sollte es dann weiterhin kein Ergebnis geben, wollen die Gewerkschaften am kommenden Freitag zum ersten Mal landesweit die Arbeit niederlegen.