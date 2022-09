Simulierte Einbindung

Michel Euler/Pool via REUTERS Frankreichs Präsident Macron am Donnerstag bei der Eröffnung des Conseil National de la Refondation in Marcoussis

Alle sollen mitmachen beim neuesten Demokratieversuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron – Politiker jeglicher Couleur, Gewerkschaften, Konzernherren, Repräsentanten der »Zivilgesellschaft«, Sportler, Lehrer, Ärzte, einfach alle. Unter dem Namen Conseil national de la refondation (CNR, Rat für Umwandlung) soll ein in seinen politischen Umrissen bisher nur schemenhaft erkennbares Gremium dem Land dabei helfen, den als allgemein notwendig beschriebenen wirtschaftlich-ökologischen und gesellschaftlichen Umbruch zu bewältigen. In demokratischer Manier angeblich, denn Beschlüsse des CNR sollen bisweilen sogar per Volksabstimmung bestätigt oder abgelehnt werden können. Seltsam allerdings, dass Macron den Startschuss für die Arbeit dieses Rats am Donnerstag »en huis clos« – in geschlossener Gesellschaft – in einem Rugby-Zentrum im Pariser Vorort Marcoussis abfeuerte.

Überzeugt habe der Staatschef mit seiner jüngsten Idee bisher niemanden so recht, berichtet seit Tagen die Hauptstadtpresse. Beweis: Von den 52 auf den Rasen des Trainingsplatzes der nationalen Rugbymannschaft eingeladenen Bossen, Präsidenten und Vorsitzenden hätten sich zwölf erst gar nicht auf den Weg gemacht, unter ihnen die parlamentarische Opposition und ein Teil der Gewerkschaften – darunter der zweitgrößte Gewerkschaftsbund CGT. Der schrieb zur Begründung an Macron: »Mehr als Worte und Predigten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die oft darauf abzielen, ihnen Schuldgefühle einzureden, erwarten wir Taten, die auf die sozialen und ökologischen Notlagen sowie auf die Erwartungen der Arbeitswelt und der Jugend reagieren.« Auch wird die Verwendung der Abkürzung CNR abgelehnt, da diese an den Conseil national de la Résistance erinnert, den Rat, der ab 1943 den antifaschistischen Widerstand koordinierte.

»Das Volk«, in Frankreich rund 67,5 Millionen Köpfe zählend, war im 26 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen Marcoussis nicht dabei. Seine Beteiligung an diesem jüngsten Streich des Staatschefs soll, wo auch sonst, im Internet erfolgen. Noch am Donnnerstag abend sei ein entsprechendes Onlineportal eröffnet worden, wo sich Alt und Jung dann im Namen der Demokratie austoben könnten. Macrons Worte am Donnerstag: »Ich wünsche mir, dass wir Debatten haben werden – ob im Netz oder auf offenem Terrain. All das verdient Öffentlichkeit und Transparenz.« Nichts weniger als »eine sehr weite nationale Konsultation«, um »die Franzosen in die großen Entscheidungen der Nation einzubinden«. Eine Baustelle, hieß es an anderer Stelle, deren Vorarbeiter François Bayrou ist. Ein Vertrauter Macrons der ersten Stunde, mit seiner rechtsliberalen Partei Modem einer der wichtigsten Mehrheitsbeschaffer des Präsidenten im Parlament.

Ein Versprechen des Staatschefs immerhin ragte aus dem in den Medien ansonsten als eher »vage« bezeichneten und als »Public Relations« verdächtigten CNR-Plan heraus: »Vorschläge« des Gremiums, das im Dezember wieder zusammenkommen soll, könnten in Referenden münden – »wenn der Prozess, den wir heute eingeleitet haben, uns dahin führen sollte, werden wir das machen.«

Einsicht in den Arbeitsplan für die von Ministerpräsidentin Élisabeth Borne geführte Regierung gab es ebenfalls: »In den kommenden Wochen werden wir die Schulen und das Gesundheitssystem ändern«, kündigte der Staatschef an. In der Tat ist das Bildungssystem des Landes durch Macrons seit mehr als fünf Jahren währende Privatisierungswut im Chaos versunken. Es fehlen Tausende Lehrkräfte, eben aus den Hochschulen entlassene junge Pädagogen verzweifeln an Wohnungsnot und Unterbezahlung, viele von ihnen werfen in diesen ersten Tagen nach den großen Ferien hin, ohne einen Klassenraum betreten zu haben. Nicht anders sieht es in den Krankenhäusern aus, wo Zwölf-Stunden-Arbeitstage für einen Hungerlohn absolviert werden und das Personal in den Tagen der zusätzlichen Belastung durch Covid mit der Verleihung wertloser Orden und mit Almosen zu Weihnachten abgespeist worden war.