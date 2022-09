Von Null an

Karin Leukefeld Außen rot und innen grün: Die beliebten Aleppo-Pistazien aus dem syrischen Morek

Dschihad Mohammed stammt aus Morek, dem Zentrum des syrischen Pistazienanbaus im Nordwesten des Landes. Vater, Großvater und Urgroßvater waren Pistazienbauern, Mohammed hat von seinen Vorfahren große Haine geerbt. Alles, was man über Pistazien wissen muss, lernte er von seinem Vater. Er erinnere sich noch gut, wie er als Kind geholfen habe, die kostbaren kleinen Früchte zu pflücken. Heute leitet der 58jährige Agraringenieur die Abteilung für Pistazienanbau, die zum syrischen Landwirtschaftsministerium gehört. Das Büro ist in Hama, das etwa 30 Kilometer südlich von Morek liegt.

Es habe zuwenig Regen in diesem Jahr gegeben, sagt er, darum werde die Ernte vermutlich geringer ausfallen als erwartet. Normalerweise liege sie in einem Jahr zwischen 40.000 und 70.000 Tonnen. In diesem Jahr würden es voraussichtlich 50.000 Tonnen werden. Auch die Oliven- und Mandelernte werde wegen des ausbleibenden Regens geringer ausfallen. Doch während die Oliven- und Mandelbäume sich nur schlecht an die Trockenheit anpassen könnten, sei die Pistazie sehr flexibel. »Wir haben Pistazienanbau in Salamije, das nahe an den Wüstengebieten liegt. Die Bäume dort sind widerstandsfähig und können Zeiten von Trockenheit gut überstehen.«

Der ausbleibende Regen sei jedoch nur ein weiteres Problem für die syrische Landwirtschaft und den Pistazienanbau, fährt Agraringenieur Mohammed fort: »Dünger und Insektizide fehlen, weil sie aufgrund der westlichen Blockade nicht importiert werden können. Außerdem sind die Transportkosten sehr hoch, weil wir keinen Zugriff mehr auf die syrischen nationalen Ressourcen haben.« Hinzu komme, dass viele Maschinen, die für das Sortieren der Pistazien gebraucht werden, geplündert oder zerstört worden seien. Und es fehle an Behandlungsmitteln für die Bäume, die durch den Krieg sehr gelitten hätten.

»Wir haben mehr als eine Million Bäume verloren«, sagt Mohammed. »Sie wurden gefällt, andere verbrannt. Wir versuchen die Bäume mit Wundbalsam zu behandeln, aber auch der muss importiert werden und ist schwer zu bekommen.« Ein gesunder Pistazienbaum könne bis zu 100 Jahre alt werden, sagt der Bauer: »Wir fangen jetzt fast wieder von Null an. Die neuen Bäume tragen ihre ersten Früchte normalerweise nach acht bis zehn Jahren. Wenn ein Bauer sehr geschickt ist, und die Umstände sind gut, kann er schon nach sechs Jahren die erste Ernte einbringen.«

Der Agraringenieur lädt zu einer Fahrt nach Morek ein, das im Süden der Provinz Idlib liegt und lange von bewaffneten Gruppen besetzt war. Als erstes steuert er einen Pistazienhain an. Die reifen roten Früchte der »Fistik Halabi«, der Aleppo-Pistazie, leuchten in der Sonne. Früher sei die Arbeit bis auf das Sortieren von Männern gemacht worden, erklärt Mohammed. Heute seien die Männer nicht mehr da, und die Arbeit werde fast vollständig von Frauen gemacht. Gearbeitet wird von Sonnenaufgang bis zur Mittagszeit. Nach dem Pflücken werden die Pistazien auf einen Hof gebracht. Mit einer Schälmaschine werden die äußeren Schalen entfernt, die abgeschieden und in eine Grube geleitet werden, wo Kompost, natürlicher Dünger, entsteht.

Die eigentlichen Früchte werden dann auf dem Boden ausgebreitet, wo sie zwei, drei Tage trocknen. Danach werden die Säcke mit den getrockneten Pistazien in eine kleine Fabrik gebracht, wo sie in einer neugebauten Anlage nach Größe sortiert und geschält werden. »Ganz am Ende werden die Reste von Hand nochmals sortiert«, erklärt der Agraringenieur. »Die Pistazien, die so gewonnen werden, werden gern für die Herstellung von Süßigkeiten genutzt.« Alle erhielten den gleichen Lohn, betont Mohammed: »Pro Stunde bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter 5.000 syrische Lira (SYP, offiziell circa zwei US-Dollar). Das Kilo Pistazien kostet je nach Qualität in Morek 16.000 SYP. In Aleppo wird das Kilo für 21.000 SYP verkauft, in Damaskus muss man für ein Kilo bis zu 25.000 SYP bezahlen.« Auf dem Schwarzmarkt erhält man aktuell 4.400 SYP für einen US-Dollar. Der Stundenlohn beträgt also umgerechnet etwas mehr als einen US-Dollar.

Dort, wo vor dem Krieg der offizielle Pistazienmarkt von Morek war, sind die meisten Gebäude noch immer zerstört. Etwas abseits steht vor einer Halle ein großer Lastwagen, der von einer Gruppe junger Männer beladen wird. In jedem Karton sind elf Kilogramm frisch gepflückte Aleppo-Pistazien abgepackt, die Lieferung sei für den Libanon bestimmt, erzählt der Händler Abu Ahmed stolz. Er überwacht das Beladen des Lastwagens genau, der Preis wird Paket für Paket mit einer Rechenmaschine addiert. Der Händler ist mit seiner Ernte zufrieden. Im Libanon würden die Früchte verarbeitet und neu verpackt. Dann komme ein Stempel darauf, und die guten »Fistik Halabi« aus Morek würden als »made in Lebanon« in alle Welt verkauft. Ahmed zuckt mit den Schultern: »So ist das heute. Aber bezahlt wird hier.«