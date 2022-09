Svolt baut Batteriewerk in Brandenburg

Berlin. Der chinesische Batteriezellenhersteller Svolt will eine weitere Fabrik in der BRD bauen. Das Unternehmen habe sich dazu ein Gelände in Lauchhammer in Brandenburg gesichert, teilte Svolt am Freitag mit. Das Werk solle ab 2025 in Betrieb gehen und habe zunächst eine Kapazität von 16 Gigawattstunden jährlich, sagte ein Sprecher. Die Anlage entstehe auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Windkraftanlagenbauers Vestas. Svolt plant zudem den Bau einer Batteriefabrik im Saarland. (Reuters/jW)