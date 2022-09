Cannabis: Delegation nach USA und Kanada

Berlin. Gesundheitspolitiker des Bundestages wollen sich in den kommenden Tagen in den USA und Kanada über die dortige Legalisierung von Cannabis informieren. Acht Mitglieder des Gesundheitsausschusses aus allen Bundestagsfraktionen reisen dafür am Sonnabend für eine Woche nach Kalifornien und in die kanadische Provinz Ontario, wie der Bundestag am Freitag mitteilte. »Während in Kanada der Gebrauch von Cannabis seit 2018 legal ist, hat Kalifornien diesen Schritt bereits 2016 unternommen«, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Ampelkoalition plant eine Legalisierung auch in Deutschland. (dpa/jW)