Merz eröffnet CDU-Bundesparteitag

Hannover. Mit verbalen Angriffen auf die Bundesregierung hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Freitag den Bundesparteitag in Hannover eröffnet. Es müsse deutlich werden, »was eine CDU-geführte Bundesregierung anders machen würde«, sagte Merz. Noch am Freitag sollten die 1.001 Delegierten nach jW-Redaktionsschluss über den Vorschlag des Bundesvorstandes abstimmen, der das schrittweise Einführen einer Frauenquote im Parteiapparat vorsieht. Ab 2023 müsste dann bei Vorständen ab der Kreisebene ein Drittel der Posten mit Frauen besetzt werden, ab 2024 wären es 40 Prozent und ab Mitte 2025 dann 50 Prozent. Merz unterstützt zwar die Quote, hat aber mehrfach deutlich gemacht, dass er sie nur für die »zweitbeste Lösung« hält. (AFP/jW)