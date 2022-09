Bayern-Grüne benennen Spitzenduo für 2023

München. Ludwig Hartmann und Katharina Schulze sollen die bayerischen Grünen als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen. Der Landesausschuss der Partei kürte die beiden Landtagsfraktionschefs am Freitag zum Spitzenduo – die Zustimmung durch einen Parteitag gilt lediglich als Formsache. In Umfragen lagen die Grünen zuletzt bei um die 20 Prozent auf Rang zwei, aber deutlich hinter der CSU mit 37 bis 40 Prozent. Das letzte Wort bei der Personalentscheidung hat ein Parteitag am 24. und 25. September. (dpa/jW)