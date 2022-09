Sturz des Bezirksfürsten

imago images/Stefan Zeitz Wer die Torte verteilt, lässt seine Freunde nicht leer ausgehen. Von Dassel beim Zoojubiläum (Berlin, 1.8.2019)

Stephan von Dassel markiert gerne den Saubermann. Der seit 2016 regierende Bürgermeister des Berliner Bezirks Mitte forderte die Abschiebung von vermeintlich »aggressiven Obdachlosen aus Mittel- und Osteuropa« und ließ Wohnungslosencamps polizeilich räumen. Zuletzt verhängte der Politiker von Bündnis 90/Die Grünen im Juli nächtliche Alkoholverbote für zwei bei Jugendlichen beliebten Parks in dem für Ärmere zunehmend unerschwinglichen Innenstadtbezirk.

Nachdem zu Wochenbeginn bereits das mit Vermüllung und Lärmbelästigung begründete Alkoholverbot vom Verwaltungsgericht gekippt worden war, folgte am Donnerstag abend das voraussichtliche Ende der politischen Karriere des 55jährigen Grünen-Politikers. Denn nach Ansicht der Bezirksverordneten, die in einer knapp zehnminütigen Sondersitzung auf Antrag der CDU mit 43 Jastimmen bei Enthaltung von drei Grünen und einem AfD-Mann für die Abwahl des Bürgermeisters stimmten, ist dessen Weste keineswegs so sauber.

Hintergrund des Sturzes des Bezirksfürsten war dessen Umgang mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft. Nachdem die Besetzung einer gutdotierten zentralen Steuerungsstelle im Bezirksamt mit einem Vertrauten von Dassels aus dem Grünen-Kreisvorstand entschieden worden war, soll der Bürgermeister dem unterlegenen Bewerber privat Geld angeboten haben, damit dieser keine Klage gegen die Stellenvergabe anstrengte. In einer öffentlich gewordenen SMS hatte von Dassel dem unterlegenen Bewerber eine »privatrechtliche Vereinbarung« nach zuvor besprochenen Rahmenbedingungen angeboten.

In seiner in dieser Woche erfolgten Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion äußerte sich der Bürgermeister widersprüchlich. Er räumte ein, trotz Warnung durch das Bezirksamt persönliche Gespräche mit dem unterlegenen Bewerber geführt und diesem ein privates Angebot unterbreitet zu haben. Das Angebot einer konkreten Geldzahlung sei aber »an keiner Stelle erfolgt«. Bei den in der SMS genannten »skizzierten Rahmenbedingungen« sei es um eine zuvor mit dem Bewerber besprochene »Zahlung von drei Monatsgehältern« gegangen. Bei der ausgeschriebenen A15-Stelle wären dies gut 16.000 Euro gewesen, die von Dassel aber »zu keinem Zeitpunkt bereit« gewesen sei, aus eigener Tasche zu zahlen.

Nachdem das Rechtsamt des Bezirks eine Entschädigungszahlung aus haushaltsrechtlichen Gründen abgelehnt habe, habe er einen außergerichtlichen Vergleich ermöglichen wollen, um eine längere juristische Auseinandersetzung zu vermeiden und die Stelle schnell zu besetzen. Auch hatte von Dassel angeführt, dabei nur das Wohl des Bezirksamt im Blick gehabt zu haben. Überzeugen konnte er damit am Ende nicht einmal mehr die Mehrheit der Grünen-Fraktion – dort hieß es, das Verhalten des Bürgermeisters widerspreche »grünen Grundwerten«. Der Fraktionsvorsitzende von Die Linke, Sven Diedrich, beklagte einen »beispiellosen Vorgang in der Berliner Politik«, aus der SPD war von einer »inakzeptablen Grenzüberschreitung« die Rede.

Einen Rücktritt hatte von Dassel abgelehnt und statt dessen selbst die Einleitung eines Disziplinarverfahrens bei der Berliner Senatskanzlei beantragt, das nach seiner Abwahl weiterläuft. Hintergrund dürfte nicht nur von Dassels Hoffnung sein, »von allen Vorwürfen reingewaschen« zu werden, wie er selbst sagte. Vielmehr hätte der Grünen-Politiker im Falle seines Rücktritts – anders als bei seiner Abwahl – seine Ansprüche auf ein Ruhegehalt und andere Versorgungsbezüge verloren. So aber hat von Dassel bis zum Ende seiner ursprünglichen Amtszeit 2026 Anspruch auf rund 70 Prozent seiner bisherigen Bürgermeisterbezüge, das macht monatlich 7.171 Euro. Anschließend steht ihm unter Anrechnung seiner Zeit als hauptamtlicher Stadtrat seit 2009 ein Ruhegehalt von fast 4.500 Euro im Monat zu.

Kommissarisch steht jetzt Dassels bisheriger Stellvertreter Ephraim Gothe (SPD) an der Spitze des Hauptstadtbezirks mit seinen rund 385.000 Einwohnern. Als stärkste Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung haben die Grünen das Vorschlagsrecht für einen neuen Bürgermeister. Im Gespräch sind die beiden »grünen« Bezirksstadträtinnen Almut Neumann und Stephanie Remlinger.