Dagmar Schipanski verstorben

Erfurt/Berlin. Die CDU-Politikerin Dagmar Schipanski ist gestorben. Die Thüringerin war 1999 Kandidatin der Unionsparteien für das Bundespräsidentenamt, unterlag bei der Wahl aber Johannes Rau (SPD). Eine Sprecherin der Bundes-CDU bestätigte am Freitag ihren Tod. Schipanski wurde 79 Jahre alt. Die in der DDR ausgebildete promovierte Physikerin und Professorin für Festkörperelektronik war 1995/96 Rektorin der Technischen Universität Ilmenau. Im Jahr 2000 trat sie der CDU bei. In Thüringen war sie von 1999 bis 2004 Wissenschaftsministerin und von 2004 bis 2009 Landtagspräsidentin. (dpa/jW)