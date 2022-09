Es reicht … nicht zum Leben

Catherina Hess/picture alliance / SZ Photo Hungern oder frieren? Millionen werden im kommenden Winter vor dieser Frage stehen

Die Energiepreise explodieren immer weiter. Doch die Bundesregierung hält an ihrer Gasumlage fest, durch die die Bürger noch mehr Geld hinblättern müssen. Und das, obwohl längst klar ist, dass mit der Maßnahme keineswegs nur »angeschlagenen« Konzernen geholfen wird, sondern Verbraucher damit auch Extraprofite von Energieriesen finanzieren.

Diese von der Bundesregierung orchestrierte Umverteilung von unten nach oben werde durch das diese Woche vorgestellte »dritte Entlastungspaket« in keinster Weise gelindert, kritisierte Christoph Butterwegge am Freitag gegenüber jW. Der Armutsforscher beklagt, das Paket sei ein »Herumdoktern an Symptomen«, löse aber keine Probleme. Für viele Menschen werde es im kommenden Winter daher um die »inhumane Alternative« gehen: hungern oder frieren. Butterwegge prangert an, beim »Entlastungspaket« komme das Matthäus-Prinzip zum Tragen, heißt: »Wer hat, dem wird gegeben.«

Das sieht wohl auch Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach so. Der von der Bundesregierung mit Milliarden gerettete Gasversorger richtete am vergangenen Sonntag ein luxuriöses Galadinner in einer Mailänder Villa aus, wie mehrere Medien am Freitag berichteten. Dort soll Maubach mehr als deutliche Worte gefunden haben, um die aktuelle Lage zu beschreiben: »Churchill hat gesagt: Verpasse niemals eine gute Krise. Wir haben definitiv eine gute Krise, also lasst sie uns nicht verpassen.«

Gegen diesen Klassenkampf von oben regt sich Widerstand. Dem Spiegel sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi am Freitag, man werde angesichts der steigenden Preise sich »genau Gedanken darüber machen, wie wir unserer Stimme noch mehr Gewicht verleihen – in den Betrieben oder auf Demonstrationen«. Auch die IG Metall geht vor der anstehenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie in die Offensive. Der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann machte am Freitag gegenüber dpa klar, dass man auf eine kräftige Lohnerhöhung dränge. Warnstreiks sowie weitere betriebliche Aktionen seien möglich, um den Forderungen, wenn nötig, Nachdruck zu verleihen. Für Sonnabend hat die Gewerkschaft bereits zu einer ersten Großkundgebung in Leipzig aufgerufen, bevor es am kommenden Montag mit den Verhandlungen losgeht.

Auch Uwe Hiksch, Mitglied im Bundesvorstand der Naturfreunde Deutschland und Anmelder der Berliner Kundgebung am vergangenen Montag, kündigte am Freitag weitere Proteste an. »Gemeinsam werden wir in den nächsten Monaten auf die Straße gehen und der Bundesregierung unseren Protest gegen ihre katastrophale Politik entgegensetzen«, so Hiksch gegenüber jW. Das Bündnis treffe sich noch am Freitag abend, um die nächsten Schritte zu planen. Sicher sei jetzt schon, dass es spätestens am 3. Oktober den nächsten Protest geben werde. Das Ziel sei, »gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Klimagerechtigkeitsbewegung deutlich zu machen: Genug ist genug!«

Die große Mehrheit der Menschen in der BRD scheint das Anliegen von Hiksch zu teilen. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung stimmen drei von vier Erwachsenen der Aussage zu, der Staat solle »für eine Verringerung des Unterschieds zwischen Arm und Reich sorgen«. Eine Vermögensteuer für Reiche fänden etwa genauso viele Menschen gut oder sogar sehr gut.