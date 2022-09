Teuerung trifft Frauen härter

Arnulf Hettrich/imago images Die vorhandene finanzielle Überbelastung wird durch die derzeit herrschende Inflation noch befeuert: Fußgängerin in Mannheim (18.6.2020)

Die Inflation trifft die Ärmsten am heftigsten. Dieser Allgemeinplatz ist dieser Tage in etlichen Blättern zu lesen und von verantwortlichen Politikern jeder Couleur zu hören. Allein, es fehlen die weitergehenden Schritte: Weder wird verdeutlicht, wie und warum Frauen und andere marginalisierte Gruppen überproportional unter »den Ärmsten« vertreten sind, noch – und das ist ungleich schlimmer – werden Strategien entwickelt, »die Ärmsten« besonders zu schützen oder zu entlasten.

Das alles ist kein neues Phänomen, vielmehr wird die vorhandene finanzielle Überbelastung durch die Inflation noch befeuert. Bereits im vergangenen Jahr war in der BRD gut jeder zehnte Haushalt von den Wohnkosten überfordert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 26. August hervor. Von Überforderung spricht das Amt, wenn 40 Prozent oder mehr des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aufgewendet werden müssen. Zur empfohlenen Quote, nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Einkommens dafür einzusetzen, ist dieser Wert weit entfernt, so dass man sogar in deutlich mehr Fällen von Überlastung sprechen muss.

Für Einpersonenhaushalte und Alleinerziehende mit Kindern, die zur Miete wohnen, ist das sogar die Regel: Im Durchschnitt liegt in beiden Gruppen die Belastung durch die Wohnkosten bei mehr als 30 Prozent. In beiden sind Frauen überproportional vertreten, unter Alleinerziehenden machen Mütter laut Mikrozensus 2019 sogar rund 88 Prozent aus. Besonders relevant sind für diese Haushalte die Teuerungen bei Energie (August plus 25,6 Prozent) und Nahrungsmitteln (Juli plus 14 Prozent, jeweils laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat). »Luxusartikel«, zusätzlich zum Nötigsten, sind für sie bereits seit Monaten und Jahren kaum erschwinglich.

Fast jede vierte Alleinerziehende gilt als armutsgefährdet, mehr als ein Drittel aus dieser Gruppe bezieht Hartz-IV-Leistungen, oft aufstockend zum Gehalt. Nicht nur der sogenannte Gender-Pay-Gap, also der geschlechtsspezifische Gehaltsunterschied, nach dem Frauen strukturell und systematisch weniger verdienen als Männer – auch in gleicher Position – kommt hier zum Tragen. Zusätzlich wirkt ein Phänomen, das in der Soziologie als Motherhood penalty, also Mutterschaftstrafe, bezeichnet wird. Demnach verdienen Mütter nicht nur weniger als kinderlose Frauen, sondern finden auch schlechter eine Anstellung und steigen weniger schnell auf. Bei Männern in der Arbeitswelt stellen Soziologen hingegen sogar einen Vorteil fest, wenn sie Vater werden.

Hinzu kommt bei Frauen eine besondere Form der Pink tax, was man mit pinker Steuer übersetzen kann. Gemeint ist der Preisunterschied zwischen nahezu identischen Dingen, die spezifisch »für Frauen« vermarktet werden. So kosten Einwegrasierer in rosa deutlich mehr als die baugleichen Teile aus blauem, gelbem oder grauem Plastik. Im Zusammenhang der Inflation konnte die Neue Zürcher Zeitung in der Vergangenheit ein ähnliches Phänomen feststellen: Anfang August veröffentlichte die Zeitung eine Auswertung, die sie gemeinsam mit dem Preisvergleichsportal Comparis durchgeführt hatte. Unter dem Titel »Pinkflation« wird ausgeführt, dass die Preise für Frauenkleidung in der Schweiz seit dem Jahr 2000 um mehr als sechs Prozent gestiegen sind, während eine Teuerung bei Kleidung für Männer und Kinder mit unter einem halben Prozent praktisch ausblieb.