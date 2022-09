imago images/Jochen Tack Zeit für ein gutes Gespräch: Schalker Büdchen

Die besten Ideen kommen in der Badewanne, sagt man. Das mag bei Abstinenzlern so sein, alle anderen wissen: Die besten Ideen kommen morgens um sechs am Späti. Und eine ganz exzellente Idee hatte Gregor Sander in so einem lichten Moment. Nämlich: Heute, wo im Westen Deutschlands die ärmsten Städte liegen, mit der höchsten Arbeitslosigkeit, dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen, wird es für die Ostdeutschen »einmal Zeit zurückzugucken«. Das West-Elend zu bestaunen, wie es der Westen umgekehrt im Osten für Jahrzehnte mit Halle an der Saale oder Frankfurt an der Oder gemacht hat. Also reist der freie Autor und gebürtige Schweriner ins Ruhrgebiet, nach Gelsenkirchen, um sich die Armut anzugucken.

Die vielen Episoden seiner 192seitigen Reportage sind vergnüglich, gewandt formuliert und – es muss gesagt werden – lehrreich. Sander hockt in der Kneipe, wenn Schalke 04 0:4 verliert, er streift durch die Einfamilienhaussiedlung »Graf Bismarck« und geißelt den »Alptraum in Weiß«, dem man die Bezeichnung »Hafen« gegeben hat, als »einbetoniertes Kanalwasser«. Er trifft aber vor allem auf echte Ruhrgebietsprotagonisten: von seinem ortskundigen Bekannten Ömer (vermutlich erfunden) bis zur AfD-Politikerin, die in den Migrationsrat der Stadt will (nicht erfunden). Bei manchen Treffen kommt nicht viel rum. Aber das macht nichts. Denn Sander schildert das Drumherum, die Treffpunkte, seine Assoziationen während der Unterhaltungen so originell, dass einen der eigentliche Dialog kaum mehr interessiert. Ein Beispiel: Die Klage des ehemaligen Oberstadtdirektors, der Sander bei sich zuhause empfängt, über vertane Chancen und die gute alte Zeit, enthält nicht mehr Lesenswertes als den vielzitierten Ruhrgebietsslogan: »Woanders ist auch scheiße«. Wenn Sander aber die tausendmal beschriebenen, dunkel glänzenden Wohnzimmerholzschränke mit runden Ecken, Buntglas und Messinggriff in der Oberstadtdirektorsvilla als »sperrholzgewordene gute Stube« vorstellt, muss zumindest der Autor dieses Textes doch wieder schmunzeln.

Sander, mit einem Blick für Wettbüros und Bräunungscenter, die da eingezogen sind, wo einst Menschen wohnten, hat den Titel für sein Buch, »Lenin auf Schalke«, ebenfalls einer kleinen Reportage zu verdanken. Und zwar ist er zugegen, als die MLPD an ihrem Hauptsitz in Gelsenkirchen-Horst eine Lenin-Statue enthüllt. Sander spöttelt, er werde in ein dialektisches Dilemma gestürzt, als ihm anlässlich der Feier »Westkommunisten« eine »Amizuckerbrause« – sprich Coca-Cola – als Getränk anbieten. Er berichtet noch davon, dass die Stadt Gelsenkirchen gegen das Denkmal geklagt habe, weil Lenin »kein lupenreiner Demokrat« gewesen sei. Dass die Klage aber abgeschmettert worden sei, weil nun mal »in seinen Vorgarten« jeder »stellen dürfe, was er wolle«. Und schon geht's weiter zum nächsten Episödchen.

Ja, oft huscht der Sander über die Geschichten weg, pflückt nur die zwei schönsten Anekdotenblümchen vom Feld und macht ganz woanders wieder halt. Aber daran gewöhnt man sich. Zu den alberneren Witzen gehört eine Unterhaltung mit der Frau, die angeblich einst »Zonengabi« auf dem Titanic-Cover war und noch heute als »Historienperformerin« davon leben könne. Zu den besseren gehört ein Gespräch mit dem imaginierten Adolf Tegtmeier, den die Älteren vielleicht noch als fiktiven Charakter des Kabarettisten Jürgen von Manger-Koenig kennen werden. Die Jüngeren mögen sich ihn als Torsten Sträter der 1970er und 80er Jahre vorstellen – und unbedingt mal in die Videos reinschauen, von denen auf Youtube einige zu finden sind. Die wunderbarste Geschichte steht aber am Schluss. Noch mal Fußball. Auf dem Schalke-Fan-Friedhof – ja, auch den gibt's wirklich –, wo Sander sich die Parkbank mit einer älteren Dame teilt. Die kommt alle zwei Wochen und dröppelt ein bisschen Bier ins Gras. Da, wo ihr Ex im königsblauen Sarg zwischen zwei Fußballtoren beerdigt liegt. Geheiratet hat er sie nie. Aber verlässlich besucht. Mal mehr und mal weniger betrunken. Je nachdem, wie das Auswärtsspiel der »Knappen« verlaufen war, verlief dann ihrer beider »Auswärtsspiel« hinterher. Den Mann musste sie nicht nur mit seinem Verein teilen, sondern auch mit seiner Frau.

Definitiv Stoff, den man auf eine goldene Schallplatte pressen und ins Weltall schießen sollte, um den Außerirdischen etwas über die Menschheit beizubringen. Von einem, der nicht so weit weg wohnt von Gelsenkirchen und mit Leuten über das Buch gesprochen hat, die dort aufgewachsen sind, sei aber eines gesagt: »Gelsen« sagt hier in NRW niemand zu Gelsenkirchen. Das hat sich der Herr Sander mal schön ausgedacht. Oder jemand hat ihm einen Bären aufgebunden. Vermutlich einer, den er an der Trinkhalle, die hier »Büdchen« heißt, getroffen hat. Morgens um sechs, wenn einem die besten Ideen kommen.