Russland will wieder Staatsanleihen ausgeben

Moskau. Die russische Regierung will noch in diesem Monat erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges den Anleihemarkt nutzen. Der Markt solle zunächst getestet werden, sagte Finanzstaatssekretär Timur Maksimow am Donnerstag auf einem Finanzforum in Moskau. Das Volumen werde zunächst sehr niedrig sein. Russland hatte die Kreditaufnahme über Staatsanleihen im Februar ausgesetzt. Das Finanzministerium habe »große Pläne« für die Kreditaufnahme im Jahr 2023, hatte Maksimow bereits im Juli angekündigt. (Reuters/jW)