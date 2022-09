China: Deutlich mehr Autoverkäufe

Beijing. Im August wurden in China 28,9 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband CPCA am Donnerstag in Beijing mitteilte. Getrieben wurde der Anstieg demnach vor allem durch einen Boom bei Elektroautos und Hybridfahrzeugen. Hier gab es eine Verdoppelung der Verkaufszahlen. Die Regierung hatte im Juli Kaufanreize gesetzt, etwa durch Steuererleichterungen. Insgesamt wurden laut CPCA im vergangenen Monat in China 1,87 Millionen Autos verkauft. (AFP)